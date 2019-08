Il notaio del M5s: “Rousseau è un po’ come il televoto di Ballando con le stelle e X Factor”

Il notaio della piattaforma Rousseau, Valerio Tacchini, ha rilasciato un’intervista al Corriere della Sera. “È tutto controllato secondo per secondo. Ma io sono un tecnico. Certifico solo il voto. È un po’ come il televoto di Ballando sotto le stelle e X Factor”, dice il notaio, alla domanda se la piattaforma Rousseau sia manipolabile. E sottolinea ripetutamente di essere solo un tecnico. Il notaio, grande amico di Beppe Grillo e Davide Casaleggio, non vuole essere “tirato in mezzo” alla polemica politica. “Io certifico solo il numero dei voti”, specifica.

E su Grillo racconta: “Beppe. È fantastico, bisognerebbe frequentarlo almeno una volta al mese. Mi fa morire dalle risate e non pago neanche il biglietto. Lui è l’Elevato, è fuori dalla categoria degli umanoidi. E ha 71 anni. Io a 56 ho smesso di fare il notaio all’Isola dei famosi, che non ce la faccio a tirare le due di notte”.

“Il notaio Tacchini certifica in tutti una grande purezza intellettuale. È tutta gente perbene. Non c’è mai tensione al voto. Poi si mangia la pizza”.

Tacchini respinge l’accusa del garante per la privacy a proposito del fatto che il voto è manipolabile alla fonte e che il notaio non se ne può accorgere: “No no, ci sono stati investimenti economici spaventosi. Tanta tecnologia. Io certifico, ci metto la faccia. Ma poi è Davide che si assume la responsabilità civile e penale. Non ci sono state anomalie”, specifica. E dice che il voto sul governo si terrà probabilmente la settimana prossima.

Rousseau è il sistema operativo del Movimento 5 Stelle. Attraverso la piattaforma il M5s gestisce la partecipazione degli iscritti ed è il luogo attraverso cui questi ultimi possono votare sia la scelta delle liste elettorali che singoli quesiti sulla politica del Movimento. Solo gli iscritti al Movimento possono partecipare attivamente su Rousseau.