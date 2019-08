Pensioni news: ultime notizie e novità di oggi 31 agosto 2019

In questo articolo tutte le ultime news su pensioni e previdenza sociale. Le ultime notizie nel dettaglio su riforme, modifiche, regole, Quota 100, pensioni anticipate e tanto altro. Ecco le ultime novità di oggi, sabato 31 agosto 2019:

Pensioni, Quota Cento: nel 2021 il nuovo governo Pd-M5S potrebbe abolirla?

Non è ancora chiaro che cosa ne sarà di Quota Cento quando si insedierà nuovo governo Pd-M5S. Lo strumento previdenziale fortemente voluto dalla Lega è entrato in vigore ad aprile del 2019 e sono in migliaia i beneficiari che oggi si stanno domandando quali siano le intenzioni del futuro governo. Entro il 31 dicembre 2019 sarà approvata la nuova Legge di Bilancio e per evitare un aumento dell’Iva servono all’incirca 23 miliardi. È dunque possibile che per “fare cassa” e risparmiare sulle spese il futuro esecutivo non riconfermi il prvvedimento sperimentale in scadenza al 2021. Lo stop alle pensioni di quota cento “consentirebbe di recuperare fino a 17 miliardi di euro. Una revisione della spesa potrebbe interessare con più probabilità il terzo anno, sono infatti di 8,6 miliardi gli stanziamenti previsti nel 2021 per mandare in pensione 356mila persone. Per tutti i dettagli su cosa succederà a Quota Cento con il governo Pd-M5S leggi qui.

PENSIONI NEWS OGGI: GOVERNO GIALLO-ROSSO, QUOTA 100

Il Movimento 5 stelle ha presentato al Pd un piano anche un piano per le pensioni dopo l’accordo per formare un nuovo governo Conte bis. Secondo le indiscrezioni emerse l’obiettivoo resta il superamento della legge Fornero. Attualmente Quota Cento prevede che si possa andare in pensione a 62 anni con 38 anni di contributi.

