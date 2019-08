Oroscopo Paolo Fox, i segni fortunati nel lavoro a settembre 2019 | Previsioni | Astrologia

OROSCOPO PAOLO FOX SEGNI FORTUNATI LAVORO SETTEMBRE 2019 – Se agosto è per molti il mese che coincide più di tutti con le ferie, settembre è invece considerato il lunedì dell’anno: in questo periodo, infatti, ricomincia la routine insieme a tutti gli impegni ad essa annessi e connessi, come il lavoro. Quali sono allora i segni fortunati del mese secondo l’oroscopo di Paolo Fox?

Il guru degli astrologi italiani realizza annualmente i suoi grafici con i quali valuta l’anno di tutti i segni zodiacali secondo tre parametri: amore, lavoro e fortuna.

L’OROSCOPO DI SETTEMBRE 2019

Quali sono allora i segni più fortunati sul lavoro a settembre 2019? Ecco tutto quello che c’è da sapere.

Oroscopo Paolo Fox segni fortunati lavoro settembre 2019

Tra i segni più fortunati nel lavoro a settembre 2019, secondo l’oroscopo di Paolo Fox, c’è sicuramente l’Ariete: è da molto tempo che attendete una svolta nella vostra attività professionale, e questo potrebbe finalmente essere il mese in cui la vedrete arrivare. Sarete completamente accontentati nei vostri desideri e aspirazioni? Questo dipenderà dalla vostra capacità di trattare.

I SEGNI FORTUNATI IN AMORE DI AGOSTO 2019

Benissimo anche i Gemelli: volete dare una svolta alla vostra carriera? Il momento opportuno per farlo è arrivato. Amici del Leone, per Paolo Fox siete il segno del 2019: anche in questo mese le stelle vi sorridono, attenti però a un leggero calo tra novembre e dicembre.

Lavoro al top secondo le previsioni del noto astrologo anche per il Toro: durante le ferie avete ricaricato le batterie e, soprattutto nelle prime settimane, avrete energie da vendere. Ciò vi porterà a riempirvi le tasche di qualche soldino in più.

L’Acquario ha finalmente realizzato che, sul lavoro, niente conta più che fare quello che piace, nemmeno i soldi.

COS’È L’ASCENDENTE E COME SI CALCOLA

LA TABELLA PER CALCOLARE L’ASCENDENTE

Gli amici della Bilancia non dovranno essere timidi e mettere in cantiere alcuni progetti con la benedizione delle stelle, mentre lo Scorpione dovrà assestarsi dopo essere stato travolto da una serie di novità, tutte assolutamente positive per quanto riguarda il lavoro.

I GRAFICI DI PAOLO FOX

Per altri segni questo agosto 2019 sarà un mese di transizione, senza né alti né bassi particolari. Veniamo invece ai segni meno fortunati. Tra questi secondo i grafici di Paolo Fox ci sono i Gemelli, a cui un avanzamento di carriera verrà fatto sudare moltissimo. Non mancheranno, inoltre, accese discussioni con i colleghi dovute a qualche invidia di troppo.

Il Sagittario ha di fronte un mese di impegni importanti e non dovrà farsi prendere dall’ansia, mentre il Capricorno non avrà molte novità sul fronte professionale: tutto procede, anche se ci si annoia un po’.

TUTTO QUELLO CHE C’È DA SAPERE SU PAOLO FOX

Il Cancro dovrà invece recuperare tante energie per affrontare il ritorno alla “scrivania”, mentre la Vergine avrà a che fare con qualche cambiamento importante: forse un trasferimento? Per i Pesci settembre non sarà un gran mese per il lavoro: nervosismo e tensioni saranno protagonisti per diverse settimane.

TUTTO QUELLO CHE C’È DA SAPERE SULL’OROSCOPO

L’OROSCOPO 2019 DI TPI