Oroscopo Paolo Fox di oggi segni fortunati | 31 agosto 2019 | Previsioni | Segni zodiacali

OROSCOPO PAOLO FOX DI OGGI SEGNI FORTUNATI 31 AGOSTO 2019 – Quali sono i segni fortunati di oggi sabato 31 agosto 2019? Che cosa prevede l’oroscopo di Paolo Fox? Questa e molte altre domande incuriosiscono ogni giorno i tanti appassionati di astrologia che consultano le previsioni dei più noti astrologi, su tutti Paolo Fox.

Amore, lavoro, fortuna. Questi i valori presi in considerazione dal guru dell’astrologia. Ma cosa prevede l’oroscopo del giorno? Di seguito tutto quello che c’è da sapere.

Tra i segni del giorno, ovviamente, ce ne sono alcuni che godono di una maggiore fortuna rispetto agli altri. Ecco quali sono i segni fortunati di oggi secondo Paolo Fox.

Oroscopo Paolo Fox di oggi segni fortunati | 31 agosto 2019 | Toro, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia

Quella di oggi sarà una giornata assolutamente da incorniciare per il Toro, che riceverà grosse soddisfazioni in amore e anche una bellissima notizia da un familiare. In questo sabato, niente potrà spezzare la vostra felicità.

Sarà una bellissima giornata anche per il Cancro, soprattutto perché arriva dopo giorni decisamente cupi e colmi di malumore. Oggi, invece, le stelle tornano a sorridere: voi ripagatele con il vostro entusiasmo.

Il Leone invece avrà a che fare con un periodo molto florido negli affari, mentre la Vergine ritroverà il sorriso grazie all’amore del partner.

Infine, un bel sabato è in arrivo anche per la Bilancia, travolto dall’attrazione per il partner e da una giornata all’insegna del relax totale.

Oroscopo Paolo Fox di oggi segni fortunati | 31 agosto 2019 | I segni in “giornata no”

Giornata negativa per l’Ariete, per il quale non ci sarà un attimo di pace nel weekend: dall’amore al lavoro, fino alla famiglia, niente andrà come previsto. Stress alle stelle.

Male anche per i Gemelli, sconsolati a causa di una delusione amorosa e decisamente nervosi per il comportamento di una persona speciale.

Infine, giornata da dimenticare per Sagittario e Capricorno, alle prese con la paura per il futuro, alimentata dall’incertezza lavorativa e da una certa nostalgia per una storia d’amore ormai finita.

