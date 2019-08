Oroscopo Paolo Fox 31 agosto 2019 | Oroscopo di oggi | Previsioni del giorno | Segni

OROSCOPO PAOLO FOX DI OGGI 31 AGOSTO 2019 – Paolo Fox è considerato da sempre il guru degli astrologi. Il suo oroscopo, infatti, è da sempre uno dei più seguiti e apprezzati, anche per la sua naturale pacatezza e simpatia, che lo ha fatto diventare un personaggio televisivo molto conosciuto, ospite di trasmissioni come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri.

Ma cosa prevede l’oroscopo di Paolo Fox di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo Paolo Fox di oggi, sabato 31 agosto 2019, segno per segno.

Oroscopo Paolo Fox di oggi 31 agosto 2019 | Previsioni

Amici dell’Ariete, avete un diavolo per capello in questo sabato. Il motivo? Ce ne fosse solo uno… Siete pieni di stress perché a lavoro siete carichi di responsabilità e nessuno vi dà una mano, ma anche perché siete in una fase un po’ difficile del vostro rapporto d’amore con il partner. Che fare? Prima di tutto, fate un bel respiro. Affrontate le cose una dopo l’altra, vedrete che non saranno ostacoli insormontabili.

Il Toro è baciato dalla fortuna, grazie a una serie di stelle benevole. Il risultato è un sabato davvero fantastico, fatto di grosse soddisfazioni – soprattutto in famiglia – e belle sorprese in amore. Approfittate del vostro buonumore per affrontare anche alcuni problemi con i colleghi. È il momento giusto per chiarire, senza alimentare polemiche e litigi.

Amici dei Gemelli, in questo sabato 31 agosto 2019 non c’è niente che possa farvi tornare il sorriso. Siete nervosi, arrabbiati e soprattutto delusi dal comportamento di una persona che credevate speciale per voi. Quando lo avete scoperto, non siete riusciti a far finta di niente e siete andati allo scontro. Adesso siete dispiaciuti, ma non pentiti. L’oroscopo di Paolo Fox vi consiglia di continuare sulla vostra strada.

Mettetevi alle spalle questa settimana decisamente da dimenticare: per il Cancro, questo sabato coincide con un periodo del tutto nuovo, fatto finalmente di buone notizie e tranquillità. Dedicatevi alle persone più care, senza pensare troppo al lavoro o ad alcune persone che appartengono ormai al passato. Single, è ora di chiedere scusa per un vostro errore.

Amici del Leone, si apre per voi un fine settimana molto positivo, soprattutto dal punto di vista degli affari. Il vostro fiuto, in questa giornata, vi regalerà diverse soddisfazioni. Attenzione a non attirare le invidie di alcuni colleghi, al lavoro: siate ambiziosi, ma anche disponibili e alla mano. È l’unico modo per raggiungere i vostri obiettivi.

Oroscopo Paolo Fox di oggi 31 agosto 2019 | Vergine

I nati sotto il segno della Vergine hanno le stelle dalla loro parte, in questo sabato. State organizzando al meglio un progetto che sta per partire: avete pensato tutto nei minimi dettagli, non ci sarà rischio di sorprese o contrattempi. Siete soddisfatti, ma non abbassate la guardia. Qualche novità in arrivo anche in amore.

Che bel weekend che si apre per gli amici della Bilancia: in amore non ci sarà nulla che possa andare storto. La complicità con il partner è alle stelle, come anche l’attrazione sessuale. Approfittate di questa giornata per fare il pieno e per rilassarvi. Alla routine, al lavoro e ad alcuni problemi familiari penserete da domani.

L’oroscopo di Paolo Fox del 31 agosto 2019 porta in dote agli Scorpione una bella dose di buona fortuna. In amore, riuscirete finalmente a ritrovare il sorriso dopo giorni difficili, fatti di litigi e solitudine. La ritrovata intesa con il partner vi darà una spinta anche sul lavoro, mentre in famiglia siete sempre presenti e disponibili con tutti. Una dote molto apprezzata.

Oroscopo Paolo Fox di oggi 31 agosto 2019 | Sagittario

Avete vissuto certamente momenti migliori, voi del Sagittario. Ma per fortuna non siete tipi che si arrendono alle prime difficoltà: e dire che in questo sabato dovrete affrontarne parecchie, soprattutto in amore. Negli ultimi giorni siete assaliti dai dubbi sul partner: credete che non sia del tutto sincero con voi. Che fare? Parlarne, al momento, è l’unica soluzione plausibile.

Amici del Capricorno, ultimamente state guardando troppo al passato. Qualche giorno fa avete incontrato nuovamente una persona che è stata molto importante per voi. State pensando di tornare a frequentarla, ma le stelle di oggi vi mettono in guardia sui cosiddetti ritorni di fiamma, non sempre forieri di buone notizie. Andateci con i piedi di piombo, per evitare grosse delusioni.

L’Acquario finalmente sta per mettersi alle spalle una settimana decisamente al di sotto delle aspettative. Mai, negli ultimi mesi, eravate stati così giù di morale. In questo sabato 31 agosto 2019, però, pensate a staccare la spina da tutto. Una giornata in piena solitudine è forse ciò che pensate di meritare, dopo esservi spesi troppo e inutilmente per gli altri.

I Pesci, in questo sabato, dovranno avere a che fare con una Luna decisamente storta. Negli ultimi giorni siete stati assaliti dai dubbi sul vostro lavoro, al punto da pensare di cambiare totalmente vita. Adesso siete alla ricerca del coraggio per passare dalle parole ai fatti. Le stelle vi consigliano prudenza, soprattutto in un periodo di malumore come questo.

