OROSCOPO DI OGGI 31 AGOSTO 2019 TPI – Sono in tanti gli italiani che ogni giorno cercano le previsioni dell’oroscopo. Scaramanzia o meno, l’oroscopo è un modo per provare a capire in anticipo la piega che prenderà la propria giornata.

Qual è l’oroscopo del giorno? Cosa prevedono le stelle e i pianeti per voi? Che giornata sarà? Che influenza avranno i pianeti sul nostro umore? Ecco le previsioni della giornata di oggi, sabato 31 agosto 2019. L’oroscopo di TPI:

Oroscopo di oggi sabato 31 agosto 2019

Giove entra in Sagittario e regala all’Ariete una giornata abbastanza buona. L’unica avvertenza, tuttavia, è quella di riflettere molto bene prima di sbilanciarsi su alcune questioni importanti, soprattutto se riguardano anche alcune persone per voi speciali. Sul lavoro, attirate diverse invidie da parte di alcuni colleghi, ma voi continuate sulla vostra strada.

Per il Toro sono in arrivo buone notizie dal punto di vista sentimentale. La Luna è in congiunzione con Venere: è il momento giusto per buttarvi in una nuova avventura, o per confessare a una persona i vostri sentimenti per lei. Se siete già in coppia, l’affinità e la complicità saranno alle stelle. Non mancherà qualche preoccupazione in famiglia.

Oroscopo di oggi 31 agosto 2019 | Gemelli

Oggi non vi si può rivolgere la parola senza farvi esplodere. Amici dei Gemelli, siete nervosi come non mai. Le stelle vi suggeriscono di cercare di capire il motivo del vostro stato d’animo e di parlarne con chi vi sta facendo stare male. Nel frattempo, dovete imparare a essere più indifferenti rispetto a quello che vi succede intorno. Non potete interessarvi di tutto, altrimenti non rimarrà tempo per voi.

La Luna entra in Vergine e vi dà una grossa mano a mettere insieme i primi mattoncini di una nuova impresa. Voi del Cancro non avete paura delle novità e nemmeno di dover ricominciare dopo una grossa delusione. Circondatevi solo di persone fidate e cercate di nascondere tutte le vostre fragilità. Non è il momento per i sentimenti, aspettate momenti migliori.

Amici del Leone, oggi non vi fidate di nessuno. In questo sabato 31 agosto 2019 siete ancora troppo scottati da una grossa delusione avuta nei giorni scorsi. Non avete più voglia di riporre la vostra fiducia nelle persone, per cui per oggi pensate solo a voi stessi. Buttatevi sul lavoro, se ci riuscite. Oppure organizzate qualcosa di particolare, magari con gli amici di sempre.

Oroscopo di oggi 31 agosto 2019 | Vergine

Amici della Vergine, le avete provate tutte per non far naufragare la vostra storia d’amore. Se pensate di non esserci ancora riusciti, significa che è arrivato il momento di metterci una pietra sopra, senza grossi rimpianti. È giusto pensare al vostro futuro, dove non volete accanto zavorre o persone che vi fanno soffrire. Se siete single, non è ancora il momento di pensare a un nuovo amore.

Siete alla ricerca di nuovi stimoli, ma soprattutto di un po’ di libertà. Molti nati sotto il segno della Bilancia negli ultimi giorni si sono sentiti oppressi: da un partner molto geloso, da alcuni familiari che non hanno accettato certe scelte, dai colleghi di lavoro che dipendono sempre e solo da loro. Oggi pensate al vostro futuro: cercate di non arrivare allo scontro con gli altri, soprattutto.

La Luna è in opposizione a Nettuno e vi rende abbastanza guardinghi. State soffrendo molto nell’ultimo periodo e in questo sabato 31 agosto 2019 non ci saranno grosse novità, soprattutto in amore. Cercate di riposare, di dedicarvi ai vostri hobby e di non pensare troppo. Settimana prossima la vostra situazione migliorerà sensibilmente.

Oroscopo di oggi 31 agosto 2019 | Sagittario

Che vi succede, amici del Sagittario? Siete davvero irascibili, sembra che non sopportiate nessuno. Anche le persone più vicine a voi, in questo sabato vi staranno alla larga. Le stelle vi consigliano di placare un po’ il vostro spirito. Non è colpa di nessuno se siete profondamente pentiti di una scelta fatta nelle ultime settimane. Dovete ancora abituarvi alla vostra nuova situazione, ma cercate di farlo in fretta.

La Luna entra in Venere e alimenta a dismisura le vostre incertezze. Le stelle vi consigliano di confidare tutte le vostre sofferenze e le vostre paure a una persona speciale, anche a un familiare. Non dovete avere paura di rivelare le vostre debolezze: vedrete che dopo esservi sfogate vi sentirete decisamente meglio.

Amici dell’Acquario, siete alla ricerca di nuovi stimoli, soprattutto sul lavoro. Vi siete stufati della vostra professione: un conto è la passione, un conto è scendere a compromessi con un mercato del lavoro sempre più difficile, fatto di sciacalli e di datori di lavoro che perseguono sempre e solo l’ambizione personale. È giunto il momento di ricalibrare il vostro futuro. Seguite le vostre ambizioni e non accontentatevi.

Amici dei Pesci, in questo sabato 31 maggio 2019 non sarete in grande forma. Non mancano preoccupazioni e contrattempi, ma ciò che vi fa davvero stare male è la paura del futuro. Non siete in una posizione di forza, né economicamente né sentimentalmente, e questo vi incute molto timore. Le stelle vi consigliano di pensare passo dopo passo: non tutto è ancora perduto!

I segni fortunati del mese

Ogni mese, gli astrologi come Paolo Fox prevedono anche quali sono i segni fortunati e quelli che invece avranno un po’ meno di gioie dagli astri. Per quanto riguarda agosto 2019, tra i segni fortunati c’è di sicuro l’Ariete, prosegue per voi un periodo d’oro, siete d’altronde uno dei segni migliori di tutto l’anno.

Bene anche il Leone, specie in amore. Ma anche i Gemelli, che godono di un quadro astrale davvero positivo.

Mese positivo anche per il Capricorno: sul lavoro otterrete le soddisfazioni che da molto stavate attendendo.

