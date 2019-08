Oroscopo di domani 1 settembre 2019 a cura di TPI: le previsioni del giorno

Qual è il mio oroscopo per la giornata di domani, 1 settembre 2019? Anche se qualcuno non lo ammetterà mai, tutti abbiamo consultato – almeno una volta – l’oroscopo. Per scoprire come sarà stata la nostra giornata/mese/anno o per cercare sicurezze per il prossimo futuro dal punto di vista dell’amore, del lavoro e della fortuna.

Ma qual è il mio oroscopo per la giornata di domani? Che giorno mi attende? Di seguito l’oroscopo di TPI per la giornata di domani, domenica 1 settembre 2019:

Ariete

Cari amici dell’Ariete, quella di domani sarà una giornata all’insegna della tristezza. Le cose in amore non proseguono per il verso giusto, proprio quando avvertite un forte bisogno d’attenzioni. Il vostro partner ultimamente è distratto e non capite il perché, forse dovreste affrontare di petto il discorso e capire l’origine del problema perché così non andate da nessuna parte.

Toro

Cari amici del Toro, domani sarà una giornata positiva per voi. Volete mettere da parte le amarezze di agosto, facendo posto a un nuovo mese che si fa già carico di meraviglie. Novità abbaglianti sul fronte sentimentale, siete pronti per un nuovo amore e chi l’ha già trovato vorrà soltanto consolidarlo. Il lavoro invece è meno incline a concedere soddisfazioni.

Oroscopo di domani 1 settembre 2019 | Gemelli

Cari amici dei Gemelli, siete sovrappensiero in questo periodo, troppe cose vi frullano per la testa e non siete in grado di valutarle in modo obiettivo. Lasciatevi consigliare da chi vi conosce e ha dimestichezza con la vostra indecisione, ma le stelle suggeriscono di evitare decisioni importanti in questo periodo.

Cancro

Cari amici del Cancro, la giornata di domani vi vedrà protagonisti della sfortuna. Avevate strutturato un programma articolato ma a causa di un imprevisto tutto è andato storto e vi portate dietro le conseguenze. Siete di pessimo umore e sarà difficile farvi passare quel broncio, neanche il relax del weekend può far nulla contro il vostro rancore.

Leone

Cari Leone, dovreste evitare la vendetta, non fa bene alla vostra salute mentale. Qualcuno vi ha fatto un torto che non riuscite a mandare giù ma, anziché andare avanti o addirittura perdonare, avete deciso di restituire pan per focaccia. Attenzione perché un gesto estremo potrebbe ritorcersi contro di voi.

Oroscopo di domani 1 settembre 2019 | Vergine

Cari amici della Vergine, l’amore ha deciso di voltarvi le spalle ma non abbiate paura perché l’autunno porta tante novità. Il vostro cuore single è provato da alcune delusioni, non dovreste darvi tanto peso, piuttosto preparatevi a nuovi incontri, dovete rimettervi in gioco e sperimentare quello che il mondo ha da offrire. La famiglia vi vuole bene e cerca di esservi vicino nei momenti difficili, non issare muri.

Bilancia

Cari Bilancia, la giornata di domani vi renderà un tantino agitati, da tempo aspettavate una proposta che finalmente è arrivata, dovete soltanto approcciarla nel migliore dei modi. Trattate le novità con i guanti bianchi, altrimenti potreste rovinarla con uno schiocco di dita e pentirvene subito. L’amore procede a rilento ma senza intoppi, mentre il lavoro regala qualche soddisfazione.

Scorpione

Cari Scorpione, la giornata di domani mette in moto la vostra curiosità. Approfondite le vostre conoscenze, concedetevi un hobby in più, trascorrete più tempo a fare quello che vi piace perché la vita monotona del lavoratore/studente inizia a calzarvi stretta. Non trascurate l’amore, potete avere entrambe le cose, basta sapersi coordinare.

Oroscopo di domani 1 settembre 2019 | Sagittario

Giornata di chiarimenti, quella di domani, per voi del Sagittario. Ultimamente avete preferito prendere le distanze da un litigio che vi ha scosso, ma è arrivata la resa dei conti, non potete continuare a rimandare. Se avete interesse a tenere quella persona nella vostra vita, allora abbassate le barriere e cercate di riparare il riparabile.

Capricorno

Cari amici del Capricorno, il vostro è stato un fine settimana interessante e continuerà su questa scia fortunata, soprattutto per coloro che sono alla ricerca dell’amore. Qualcuno guarderà con diffidenza alle nuove storie, forse perché reduci da una relazione importante che ha lasciato il segno. Date tempo al vostro cuore di guarire, il domani sarà ancora più bello.

Acquario

Cari Acquario, la giornata di domani vi metterà nella posizione giusta per prendere accorate decisioni per il vostro futuro. Da tempo state rimuginando sul da farsi ed è arrivato il momento di prendersi le proprie responsabilità. In famiglia potrebbero non accettare a cuor leggero le vostre decisioni, ma la vita è una sola e va vissuta appieno, quindi è importante seguire i vostri sogni.

Pesci

Cari amici dei Pesci, le stelle sono dalla vostra parte e vi aiutano a combattere l’angoscia. Il lunedì è dietro l’angolo, così come i problemi del lavoro. Cercate di non pensarci e godetevi quello che resta del fine settimana, circondandovi di buon cibo e forti amicizie. Soprattutto queste avete trascurato negli ultimi tempi, troppo presi dalle vostre angosce.

Di che segno sei?

I segno zodiacali sono dodici: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. A ciascuno segno sono ricondotte caratteristiche comportamentali e uno dei quattro elementi: Aria, Acqua, Terra e Fuoco.

I segni di fuoco sono: Ariete, Leone e Sagittario.

Quelli di terra sono Toro, Vergine e Capricorno.

Quelli di aria sono: Gemelli, Bilancia e Acquario.

I segni di acqua sono: Cancro, Scorpione e Pesci.

Oroscopo di domani 1 settembre: come si calcola l’ascendente

L’ascendente rappresenta il segno zodiacale che, al momento della nascita, si trova sull’orizzonte est locale. Secondo l’astrologia, l’influenza dell’ascendente si manifesta nel mondo in cui la persona si comporta con chi lo circonda.

