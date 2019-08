Nel Sole, il film con Al Bano e Romina Power: trama, cast e streaming

Al Bano e Romina sono un’icona della musica italiana, ma il loro duo artistico è nato tempo fa, al culmine degli anni ’60, quando entrambi recitarono nel film Nel sole.

Prima della pellicola era arrivata la canzone a entusiasmare gli italiani. Nel sole infatti è un singolo amatissimo di Al Bano uscito nel 1967, così come il film che ha permesso ai due d’incontrarsi e innamorarsi.

Il film è uscito anche con il titolo “I due camerieri” e ha avuto un sequel nel 1968 intitolato L’oro del mondo.

Nel sole, la trama del film con Al Bano e Romina

Nel sole racconta di Carlo, un giovane studente di liceo che lavora come cameriere. I suoi amici, Franco e Ciccio, il primo autista e il secondo maggiordomo, lo aiutano a racimolare qualche soldo in più.

Carlo finge con i suoi compagni di classe di essere un ricco e viziato figlio di papà, che la sua casa in realtà la villa di Ivana potendo così vivere una storia d’amore con la benestante Lorena.

Una sera, un amico della ragazza in questione vede Carlo lavorare in un ristorante, così decide di autoinvitarsi a casa del ragazzo per smascherarlo.

Ivana rientra prima da un viaggio e trova la villa invasa da ragazzi in festa, ma regge il gioco a Carlo fingendo di essere sua sorella. L’amico di Lorena non demorde, così porta gli amici al ristorante dove Carlo lavora.

Il ragazzo, umiliato, perde anche il lavoro e non va più a scuola. La sua storia d’amore naufraga per fare posto a una nuova, con Ivana. Purtroppo, Carlo scoprirà che Ivana ha una storia d’amore con un ricco ingegnere così, quando costui torna in città, la ragazza in panico chiede a Carlo di andare in vacanza.

Lui non accetta, si ribella e Ivana per risolvere il problema finge un furto di gioielli dando la colpa a lui. Nel frattempo,a scuola gli unici amici rimasti cercano di far ammettere Carlo all’esame di maturità.

Nel sole, il cast del film

Chi vediamo nel cast del film Nel sole? Di seguito l’elenco al completo:

Al Bano: Carlo Carrera

Romina Power: Lorena Vivaldi

Linda Christian: Laura Vivaldi

Mirella Pamphili: Attilia

Enrico Montesano: Francesco Alessandroni

Loretta Goggi: Cantini

Carlo Giordana: Giorgio Castelli

Hélène Chanel: Ivana Vannucci

Nino Taranto: professore di fisica

Antonella Steni: professoressa di storia dell’arte

Franco Franchi: Franco autista

Ciccio Ingrassia: Ciccio maggiordomo

Vincenzo Crocitti: uno studente

Walter Brugiolo: Luca

Enzo Maggio: Giacomo

Roland Bartrop: diplomatico tedesco

Fulvio Mingozzi: padre di Lorena

Carlo Taranto: un professore

Nel sole, dove vedere il film in tv e streaming

E dove vedere il film in tv e in streaming? Rai 1 ha deciso di occupare l’intera serata di sabato 31 agosto 2019, ad esempio, dapprima con Techetechetè Superstar completamente dedicato alla storia d’amore tra Al Bano e Romina e poi, alle 22:30, manda in onda il film Nel sole con loro due protagonisti.

Rai 1, rete ammiraglia di Viale Mazzini, è disponibile al tasto 1 del telecomando del digitale terrestre, oppure al tasto 501 per la versione HD. Chi invece vuole seguire il film in diretta streaming può accedere – previa registrazione gratuita – a RaiPlay, la piattaforma che consente di usufruire del servizio streaming della Rai tramite pc, smartphone e tablet.