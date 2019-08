Mondiali basket 2019 in tv e in streaming: dove vedere la FIBA World Cup

Si avvicina la data di inizio dei Mondiali di basket 2019 e sono sempre di più gli appassionati che si chiedono dove vedere le partite della FIBA World Cup in tv e in streaming.

Dal 31 agosto al 15 settembre tutti gli occhi degli amanti della pallacanestro maschile saranno puntati sulla Cina, dove si gioca il campionato mondiale dopo ben cinque anni di attesa. L’ultima edizione dei Mondiali, infatti, si è giocata nel 2014, in Spagna. In quell’occasione, per la seconda volta consecutiva, a vincere fu la Nazionale degli Stati Uniti.

Anche quest’anno gli Usa si candidano fortemente alla vittoria finale. Se ci riuscissero, sarebbe un vero record: mai nessuna squadra ha vinto tre Mondiali di basket maschile di fila. L’Italia, invece, parte decisamente indietro nei pronostici.

Ma nonostante ciò, i tifosi italiani seguiranno con passione le partite di Danilo Gallinari e compagni, guidati da coach Romeo Sacchetti. Dove vedere quindi in tv e in streaming le partite dei Mondiali 2019 di basket? Vediamolo insieme.

Mondiali basket 2019, dove vedere le partite in tv

In Italia, i Mondiali di basket 2019 saranno trasmessi in diretta e in esclusiva da Sky Sport. Solo gli abbonati al pacchetto sport della celebre pay-tv, dunque, potranno godersi il torneo che si disputa in Cina.

Se siete abbonati, vi basta sintonizzarvi (dal 31 agosto, a partire dalle 9,30 ora italiana) sul canale 204, cioè su Sky Sport Arena HD.

Sky Sport manderà in onda due partite al giorno del Mondiale. Tre quando giocherà anche l’Italia. Le telecronache, almeno per le partite dell’Italia, saranno affidate a Flavio Tranquillo e Davide Pessina.

Potete vedere i canali di Sky Sport anche su Now Tv, se avete comprato il decoder e sottoscritto un abbonamento. Le partite, invece, non saranno trasmesse in chiaro su Tv8 (neanche quelle dell’Italia).

Mondiali basket 2019, dove vedere le partite in streaming

Non sarete in casa durante le partite dei Mondiali 2019 di basket ma non volete perdervi lo spettacolo della pallacanestro per nessun motivo al mondo? Nessun problema, potrete seguire il torneo anche in streaming. Per farlo, però, dovete sempre essere abbonati a Sky, che detiene in esclusiva i diritti di trasmissione della competizione in Italia.

Se siete clienti Sky, potete vedere le partite in streaming su SkyGo. Vi basta scaricare l’omonima app o andare sul sito ufficiale della piattaforma, accedere con le vostre credenziali Sky e poi scegliere dal menu a sinistra il canale 204, ovvero Sky Sport Arena.

In alternativa, potete vedere in streaming i Mondiali di basket 2019 anche su livebasketball.tv, ma sempre dopo aver sottoscritto un abbonamento. Le partite non saranno disponibili invece su Dazn.

