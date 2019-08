Mondiali basket 2019: calendario, gironi, squadre, Nazionale italiana e streaming. La guida alla FIBA World Cup

Riparte la caccia al titolo degli Stati Uniti: dal 31 agosto al 15 settembre, in Cina, è in programma la Fiba World Cup, cioè i Mondiali maschili 2019 di basket. Un appuntamento che riguarda da vicino anche la Nazionale italiana e che terrà incollata agli schermi – in orari un po’ inusuali per le partite, a causa del fuso orario di 8 ore – migliaia di tifosi del nostro paese.

Sono passati cinque anni dall’ultimo campionato mondiale di pallacanestro. Era il 2014, infatti, quando ai Mondiali in Spagna gli Usa vincevano per la seconda volta consecutiva il torneo. Anche quest’anno gli imbattibili americani, che pure stanno attraversando un periodo complicato a causa di alcuni infortuni che hanno portato anche alla prima sconfitta (per mano dell’Australia) dopo 13 anni di imbattibilità, sono i favoriti principali alla vittoria finale.

Per loro si tratterebbe così del terzo Mondiale consecutivo, un record assoluto visto che nessuna Nazionale ha mai fatto altrettanto. Ma sulla loro strada gli Usa troveranno alcune avversarie agguerrite, come la Serbia e la Spagna, ma anche la Francia e la Grecia.

In questa guida ai Mondiali di basket 2019, troverete tutto sulla competizione. Dalle novità nella formula del torneo al calendario, dai gironi alle curiosità sulla Nazionale italiana, passando per le informazioni su dove vederli in tv e in streaming.

Mondiali basket 2019, la formula e le novità di quest’anno

Iniziamo dalle novità introdotte quest’anno dalla FIBA (Federazione internazionale di basket). Innanzitutto, in totale sono 32 le squadre partecipanti, contro le 24 delle scorse edizioni.

Per qualificarsi, ciascuna nazionale è passata attraverso dei gironi di qualificazione, con partite giocate nello scorso inverno. Anche questa è stata un’assoluta novità per i Mondiali di basket.

Per quanto riguarda le regole del Mondiale, si qualificheranno le prime due di ogni girone. Le squadre in questione verranno poi inserite in un ulteriore girone composto da quattro nazionali, nel quale valgono ancora i risultati del primo turno.

Le prime due di questi nuovi gironi andranno ai quarti di finale, ai quali seguiranno semifinali e finale.

Nel corso dei Mondiali 2019 di basket si stabiliranno anche le squadre dalla posizione 17 alla 32, per definire quali nazionali potranno partecipare ai tornei preolimpici.

Mondiali basket 2019, il calendario completo

Come già anticipato, il campionato mondiale andrà avanti dal 31 agosto al 15 settembre.

La prima fase a gironi si giocherà dal 31 agosto al 5 settembre, mentre la seconda fase a gironi dal 6 al 9 settembre. I quarti di finale, invece, sono in programma il 10 e l’11 settembre, mentre le semifinali si terranno il 13 settembre.

Appuntamento per la finale dei Mondiali di basket 2019 per domenica 15 settembre alle ore 14. Poco prima, dalle 10, ci sarà invece la finale per il terzo posto.

Il calendario completo dei Mondiali di basket 2019: tutte le partite

Mondiali basket 2019, i gironi

Le 32 squadre qualificate al Mondiale di basket sono state suddivise in 8 gironi. L’Italia è stata inserita nel gruppo D, con Filippine, Angola e la temibilissima Serbia.

Ecco gli otto gironi dei Mondiali di basket 2019 in Cina:

GRUPPO A: Costa d’Avorio, Polonia, Venezuela, Cina

GRUPPO B: Russia, Argentina, Corea del Sud, Nigeria

GRUPPO C: Spagna, Iran, Porto Rico, Tunisia

GRUPPO D: Angola, Filippine, Italia, Serbia

GRUPPO E: Turchia, Rep. Ceca, Stati Uniti, Giappone

GRUPPO F: Grecia, Nuova Zelanda, Brasile, Montenegro

GRUPPO G: Rep. Dominicana, Francia, Germania, Giordania

GRUPPO H: Canada, Senegal, Lituania, Australia

Mondiali basket 2019, la Nazionale italiana

L’Italia arriva ai Mondiali di basket senza i favori del pronostico. Sono tante le Nazionali decisamente più attrezzate della nostra per la vittoria finale.

Per questo motivo, realisticamente l’obiettivo dell’Italia è quello di superare la prima fase a gironi, arrivando quindi tra le prime due del gruppo D. In questo modo, infatti, gli azzurri di coach Romeo Sacchetti potranno giocare uno dei tornei preolimpici.

Alla vigilia dei Mondiali in Cina, la Nazionale italiana ha rimediato diverse sconfitte nelle amichevoli di preparazione, alcune anche molto pesanti (contro Serbia, Francia e Nuova Zelanda). Gallinari e compagni sono chiamati quindi a un’impresa per riuscire a essere competitivi in terra cinese.

Mondiali di basket 2019, tutto sull’Italia: convocati, calendario, interviste, pronostici

Ecco le partite dell’Italia nella prima fase a gironi:

Filippine-Italia , Foshan, sabato 31 agosto ore 13,30 (ora italiana)

, Foshan, sabato 31 agosto ore 13,30 (ora italiana) Italia-Angola , Foshan, lunedì 2 settembre ore 9,30 (ora italiana)

, Foshan, lunedì 2 settembre ore 9,30 (ora italiana) Italia-Serbia, Foshan, mercoledì 4 settembre ore 13,30 (ora italiana)

Mondiali basket 2019, dove vederli in tv e in streaming

Dove vedere i Mondiali di basket 2019 in tv? I diritti di trasmissione sono stati affidati, per l’Italia, a Sky Sport. Di conseguenza, soltanto gli abbonati alla celebre pay-tv potranno vedere in diretta le partite del Mondiale, sul canale Sky Sport Arena HD.

Sky Sport manderà in onda due partite al giorno del Mondiale. Tre quando giocherà anche l’Italia. La telecronaca delle partite dell’Italbasket saranno affidate a Flavio Tranquillo e Davide Pessina.

Se invece volete vedere i Mondiali di basket 2019 in streaming, potete affidarvi a SkyGo, la piattaforma streaming della pay-tv, dedicata ovviamente solo agli abbonati, in questo caso al pacchetto Sport.

In alternativa, sempre previa abbonamento, potete vedere le partite in diretta dalla Cina in streaming su livebasketball.tv.

