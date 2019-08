Mondiali basket 2019, il calendario e i gironi: tutte le partite della FIBA World Cup

Ci siamo: da sabato 31 agosto (fino al 15 settembre) vanno in scena i Mondiali di basket maschile 2019 in Cina, con un ricchissimo calendario dovuto anche al corposo aumento del numero delle squadre qualificate rispetto all’ultima edizione del torneo.

Saranno infatti 32 le nazionali che prenderanno parte alla competizione mondiale. Davvero molte, se pensiamo che l’ultimo Mondiale (quello del 2014 in Spagna, vinto dagli Stati Uniti) aveva visto la partecipazione di 24 squadre.

La nuova formula dei Mondiali di basket è stata voluta dalla FIBA per allargare la platea dei partecipanti e garantire maggiore rappresentanza e spettacolo. Così, a beneficiarne è il calendario, ricchissimo come non mai di partite, suddivise tra prima e seconda fase a gironi, quarti di finale, semifinali e finali.

Diamo insieme un’occhiata al calendario completo dei Mondiali di basket 2019 in Cina, con tutte le partite che si terranno da sabato 31 agosto a domenica 15 settembre. Ma prima, partiamo dagli 8 gironi.

Mondiali basket 2019, i gironi

Le 32 squadre qualificate al Mondiale di basket sono state suddivise in 8 gironi. L’Italia è stata inserita nel gruppo D, con Filippine, Angola e Serbia. Ecco gli otto gironi dei Mondiali di basket 2019 in Cina:

GRUPPO A: Costa d’Avorio, Polonia, Venezuela, Cina

GRUPPO B: Russia, Argentina, Corea del Sud, Nigeria

GRUPPO C: Spagna, Iran, Porto Rico, Tunisia

GRUPPO D: Angola, Filippine, Italia, Serbia

GRUPPO E: Turchia, Rep. Ceca, Stati Uniti, Giappone

GRUPPO F: Grecia, Nuova Zelanda, Brasile, Montenegro

GRUPPO G: Rep. Dominicana, Francia, Germania, Giordania

GRUPPO H: Canada, Senegal, Lituania, Australia

Mondiali basket 2019 calendario | Le date e le varie fasi

Il calendario, come già anticipato, si suddivide in una prima fase a gironi (dal 31 agosto al 5 settembre), una seconda fase a gironi (dal 6 al 9 settembre), nei quarti di finale (10 e 11 settembre), nelle semifinali (13 settembre) e nelle due finali per il primo e il terzo posto (15 settembre).

Vediamo insieme le partite dei Mondiali di basket 2019, suddivise nelle varie fasi della manifestazione.

Mondiali basket 2019 calendario | Prima fase a gironi

Sabato 31 Agosto

Ore 9:30 Angola-Serbia (Foshan, girone C)

Ore 10:00 Polonia-Venezuela (Pechino, girone A)

Ore 10:30 Russia-Nigeria (Wuhan, girone B)

Ore 10:30 Iran-Porto Rico (Guangzhou, girone D)

Ore 13:30 Filippine-Italia (Foshan, girone C)

(Foshan, girone C) Ore 14:00 Costa d’Avorio-Cina (Pechino, girone A)

Ore 14:30 Argentina-Corea del Sud (Wuhan, girone B)

Ore 14:30 Spagna-Tunisia (Guangzhou, girone D)

Domenica 1 Settembre

Ore 9:30 Canada-Australia (Dongguan, girone H)

Ore 10:00 Nuova Zelanda-Brasile (Nanchino, girone F)

Ore 10:30 Turchia-Giappone (Shanghai, girone E)

Ore 10:30 Repubblica Dominicana-Giordania (Shenzhen, girone G)

Ore 13:30 Senegal-Lituania (Dongguan, girone H)

Ore 14:00 Grecia-Montenegro (Nanchino, girone F)

Ore 14:30 Repubblica Ceca-Stati Uniti (Shanghai, girone E)

Ore 14:30 Francia-Germania (Shenzhen, girone G)

Lunedì 2 Settembre

Ore 9:30 Italia-Angola (Foshan, girone C)

(Foshan, girone C) Ore 10:00 Venezuela-Costa d’Avorio (Pechino, girone A)

Ore 10:30 Nigeria-Argentina (Wuhan, girone B)

Ore 10:30 Tunisia-Iran (Guangzhou, girone D)

Ore 13:30 Serbia-Filippine (Foshan, girone C)

Ore 14:00 Cina-Polonia (Pechino, girone A)

Ore 14:30 Corea del Sud-Russia (Wuhan, girone B)

Ore 14:30 Porto Rico-Spagna (Guangzhou, girone D)

Martedì 3 Settembre

Ore 9:30 Australia-Senegal (Dongguan, girone H)

Ore 10:00 Montenegro-Nuova Zelanda (Nanchino, girone F)

Ore 10:30 Giappone-Repubblica Ceca (Shanghai, girone E)

Ore 10:30 Germania-Repubblica Dominicana (Shenzhen, girone G)

Ore 13:30 Lituania-Canada (Dongguan, girone H)

Ore 14:00 Brasile-Grecia (Nanchino, girone F)

Ore 14:30 Stati Uniti-Turchia (Shanghai, girone E)

Ore 14:30 Giordania-Francia (Shenzhen, girone G)

Mercoledì 4 Settembre

Ore 9:30 Angola-Filippine (Foshan, girone C)

Ore 10:00 Costa d’Avorio-Polonia (Pechino, girone A)

Ore 10:30 Corea del Sud-Nigeria (Wuhan, girone B)

Ore 10:30 Porto Rico-Tunisia (Guangzhou, girone D)

Ore 13:30 Italia-Serbia (Foshan, girone C)

(Foshan, girone C) Ore 14:00 Venezuela-Cina (Pechino, girone A)

Ore 14:30 Russia-Argentina (Wuhan, girone B)

Ore 14:30 Spagna-Iran (Guangzhou, girone D)

Giovedì 5 Settembre

Ore 9:30 Canada-Senegal (Dongguan, girone H)

Ore 10:00 Brasile-Montenegro (Nanchino, girone F)

Ore 10:30 Turchia-Repubblica Ceca (Shanghai, girone E)

Ore 10:30 Germania-Giordania (Shenzhen, girone G)

Ore 13:30 Lituania-Australia (Dongguan, girone H)

Ore 14:00 Grecia-Nuova Zelanda (Nanchino, girone F)

Ore 14:30 Stati Uniti-Giappone (Shanghai, girone E)

Ore 14:30 Repubblica Dominicana-Francia (Shenzhen, girone G)

Mondiali basket 2019 calendario | Seconda fase a gironi

Venerdì 6 Settembre

A1-B2 (Foshan, girone I)

B1-A2 (Foshan, girone I)

C1-D2 (Wuhan, girone J)

D1-C2 (Wuhan, girone J)

Sabato 7 Settembre

E1-F2 (Shenzhen, girone K)

F1-E2 (Shenzhen, girone K)

G1-H2 (Nanchino, girone L)

H1-G2 (Nanchino, girone L)

Domenica 8 Settembre

A2-B2 (Foshan, girone I)

B1-A1 (Foshan, girone I)

C2-D2 (Wuhan, girone J)

D1-C1 (Wuhan, girone J)

Lunedì 9 Settembre

E2-F2 (Shenzhen, girone K)

F1-E1 (Shenzhen, girone K)

G2-H2 (Nanchino, girone L)

H1-G1 (Nanchino, girone L)

Mondiali basket 2019 calendario | Quarti di finale

Martedì 10 Settembre

Ore 13:00 I1-J2 (Dongguan)

Ore 15:00 J1-I2 (Shanghai)

Mercoledì 11 Settembre

Ore 13:00 K1-L2 (Dongguan)

Ore 15:00 L1-K2 (Shanghai)

Mondiali basket 2019 calendario | Semifinali

Venerdì 13 Settembre

Vincente I1-J2-Vincente K1-L2 (Pechino)

Vincente J1-I2-Vincente L1-K2 (Pechino)

Mondiali basket 2019 calendario | Finali

Ore 10:00 Finale 3° posto (Pechino)

Ore 14:00 Finale 1° posto (Pechino)