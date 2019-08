McFarland USA: trama, cast e streaming del film in onda stasera su Rai 3

Questa sera, sabato 31 agosto 2019, su Rai 3 va in onda in prima serata alle 21.20 McFarland USA, film del 2015 per la regia di Niki Caro e con protagonista Kevin Costner. La pellicola è basata su una storia vera.

McFarland USA film | Trama

Il film racconta una storia vera ambientata negli anni 80. Jim White (Kevin Costner) è un insegnante e allenatore di football che ha appena perso nuovamente il lavoro e che finisce così per trasferirsi insieme alla sua famiglia a McFarland, in California, una delle città più povere degli Stati Uniti. Lì si metterà ad allenare un gruppo di giovani studenti liceali, prevalentemente latinoamericani, molti dei quali lavorano nei campi. In loro l’allenatore vedrà un grande potenziale sportivo e cercherà di trasformarli in un gruppo vincente di corridori.

La squadra riuscirà a ottenere uno straordinario successo, vincendo 9 titoli nazionali in 14 anni, così che i suoi membri riusciranno a sfuggire alla povertà e a essere i primi nelle loro famiglie ad andare all’università o a intraprendere carriere militari. Quanto a Jim White, anche lui realizzerà il suo sogno, il sogno americano: avere una casa e vivere tranquillamente il resto della propria esistenza insieme alla famiglia.

McFarland USA film | Cast

Qui di seguito il cast del film, con gli attori e i rispettivi personaggi interpretati:

Kevin Costner – Jim White

– Jim White Carlos Pratts – Thomas Valles

– Thomas Valles Maria Bello – Cheryl White

– Cheryl White Valente Rodriguez – preside Camillo

– preside Camillo Diana Maria Riva – Señora Diaz

– Señora Diaz Michael Aguerro – Damacio Diaz

– Damacio Diaz Rafael Martínez – David Diaz

– David Diaz Vanessa Martinez – Maria Marisol

– Maria Marisol Hector Duran – Johnny Sameniego

– Johnny Sameniego Danny Mora – Sammy Rosaldo

– Sammy Rosaldo Martha Higareda – Lupe

– Lupe Morgan Saylor – Julie White

– Julie White Sergio Avelar – Victor Puentes

– Victor Puentes Josh Clarke – coach Jameson

– coach Jameson Rigo Sanchez – Javi

– Javi Omar Leyva – Señor Diaz

McFarland USA film | Trailer

Ecco il trailer ufficiale del film:

McFarland USA film | Streaming

Dove vedere il film McFarland, USA in tv? Come già anticipato, la pellicola va in onda questa sera, sabato 31 agosto 2019, su Rai 3 a partire dalle 21.20.

Per vederla, dunque, basta sintonizzarvi sul terzo canale del vostro digitale terrestre (o sul 503, in HD). O anche sul canale 103 di Sky, se siete abbonati alla celebre pay-tv.

Il film è inoltre disponibile anche in streaming, su Rai Play: la celebre piattaforma streaming della Rai offre infatti la possibilità, gratuita, di vedere ciò che va in onda in tv anche su pc, smartphone e tablet. Per farlo, basta accedere con mail o account social a Rai Play, disponibile sia sul sito ufficiale che sull’omonima app per iOS e Android.