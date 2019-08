Laura Pausini, il concerto al Circo Massimo arriva in tv su Canale 5

Laura Pausini al Circo Massimo, un sogno diventato realtà per la cantante nell’estate 2018. Per festeggiare i suoi 25 anni di carriera, la Pausini ha raggiunto un altro traguardo: dopo essere stata nel 2007 la prima cantante donna a esibirsi a San Siro, la Pausini porta a casa un’altra conquista perché è stata anche la prima donna a salire sul palco dell’arena romana.

Il concerto di Laura Pausini al Circo Massimo con doppio appuntamento (il 21 e il 22 luglio 2018) ha previsto la durata di tre ore di totale musica, arricchito da palloncini rossi e fuochi d’artificio.

Sono stati 330 mila i biglietti venduti in tutto il mondo per il suo tour, ma quindicimila persone nel cuore di Roma erano pronte ad ascoltare Laura Pausini: la tappa al Circo Massimo ha avviato il tour del 2018 della cantante, che ha poi proseguito verso Miami, Los Angeles, Città del Messico, Lima, Buenos Aires, New York per poi tornare in Italia e chiudere nel resto d’Europa.

Laura Pausini | Il concerto al Circo Massimo

Il Circo Massimo è la terra dei grandi artisti rock: i più appassionati ricorderanno le glorie storiche come Rolling Stones, Bruce Springsteen, Roger Waters, grandi voci del mondo della musica che hanno dominato il palcoscenico romano.

La cantante, tacchi alti e giacca argentata, scatena un’energia immensa e parte con il primo singolo dell’album Fatti sentire, intitolata “Non è detto”.

I maxischermi sono tre, le grafiche e le immagini sono in continuo mutamento, una passerella lunga 24 metri che divide in due il pubblico, ben 15 mila persone.

“Le cose che vivo io… siete voi. Quelli che mi fanno dimenticare le cose che non vanno quando sono arrabbiata, che mi date la carica di dire ‘ok sono passati 25 anni, ma va bene’. Più passano gli anni, più mi sento fragile”, ha dichiarato la cantante in mezzo all’arena. “Quando mi hanno detto ‘vuoi fare il Circo Massimo?’ ho detto ‘eh, sì’. Sono venuta qui per mettercela tutta, per dare il meglio che posso. Le cose a metà non mi sono mai piaciute”.

Laura Pausini | La scaletta del concerto

Il “Fatti sentire – Worldwide tour 2018” di Laura Pausini è partito da Roma il 21 luglio seguendo la seguente scaletta:

Non è detto

E.sta.te

Primavera in anticipo/La mia risposta/Le cose che vivi

Frasi a metà

Incancellabile

Simili

Resta in ascolto

Lato destro del cuore / Non ho mai smesso / La solitudine

Fantastico (fai quello che sei)/Sorry (Justin Bieber)/Shape Of You

(Ed Sheehan)/ Can’t Stop The Feeling (Justin Timberlake)

La soluzione

Ho creduto in me / Il caso è chiuso / Un’emergenza d’amore

E ritorno da te

Tra te e il mare

Come se non fosse stato mai amore

Vivimi

Una Storia che vale / Benedetta passione / Io canto

Nuevo

Invece no

Nadie ha dicho

Innamorata / E.STA.TE

E adesso? Secondo Laura, “dopo questo, c’è solo il Colosseo”. In realtà, la cantante ha da poco annunciato che dopo l’ultimo tour si prenderà una pausa dalla musica.

Laura Pausini Circo Massimo vi aspetta sabato 31 agosto 2019 in prima serata, ore 21:25, su Canale 5.