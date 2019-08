Laura Pausini Circo Massimo, la scaletta del concerto in onda su Canale 5

Laura Pausini torna in tv. Dopo aver annunciato di volersi prendere una pausa dalla musica soltanto qualche mese fa, Laura viene portata in prima serata da Canale 5 per una delle esibizioni più importanti della sua carriera.

Pronta a festeggiare i 25 anni della sua musica, la Pausini ha avviato il suo “Fatti sentire – Worldwide tour 2018” nella celebre arena romana, sul cui palco si sono susseguite nel tempo grandi celebrità del rock come i Rolling Stones, Bruce Springsteen e Roger Waters; quest’ultimo si è esibito qualche giorno prima di Laura Pausini, che ha conquistato un altro primato.

Nel 2007, Laura è stata la prima donna a esibirsi sul palcoscenico di San Siro. Nel 2018, è stata la prima cantante donna a esibirsi al Circo Massimo.

Ma quali canzoni ha cantato? Qual è la scaletta del concerto di Laura? Vediamola insieme.

Laura Pausini | La scaletta del concerto al Circo Massimo

Tacchi a spillo e giacca argentata, Laura Pausini ha intrattenuto 15 mila persone. Il suo tour ha coinvolto tutto il mondo, partendo dall’Italia per arrivare alle Americhe e tornare poi in Europa.

Di seguito, la scaletta del concerto di Laura tenutosi al Circo Massimo con un doppio appuntamento, il 21 e il 22 settembre 2018:

Non è detto

E.sta.te

Primavera in anticipo/La mia risposta/Le cose che vivi

Frasi a metà

Incancellabile

Simili

Resta in ascolto

Lato destro del cuore / Non ho mai smesso / La solitudine

Fantastico (fai quello che sei)/Sorry (Justin Bieber)/Shape Of You

(Ed Sheehan)/ Can’t Stop The Feeling (Justin Timberlake)

Laura Pausini | La scaletta al Circo Massimo:

La soluzione

Ho creduto in me / Il caso è chiuso / Un’emergenza d’amore

E ritorno da te

Tra te e il mare

Come se non fosse stato mai amore

Vivimi

Una Storia che vale / Benedetta passione / Io canto

Nuevo

Invece no

Nadie ha dicho

Innamorata / E.STA.TE

Laura Pausini Circo Massimo vi aspetta sabato 31 agosto 2019 in prima serata, ore 21:25, su Canale 5.