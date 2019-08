Juventus Napoli streaming live e diretta tv: dove vedere la partita di Serie A

Juventus Napoli streaming e diretta tv: dove vedere la partita della Serie A live

JUVENTUS NAPOLI STREAMING TV – Stasera, sabato 31 agosto 2019, alle ore 20,45 Juventus e Napoli scendono in campo all’Allianz Stadium per la seconda giornata della Serie A 2019-2020.

Prima grande sfida della nuova stagione calcistica, uno scontro scudetto. Da una parte i bianconeri di Maurizio Sarri (che, alle prese con il recupero post polmonite, non sarà presente in panchina) vittoriosi all’esordio (1-0) contro il Parma; dall’altra gli azzurri di Carlo Ancelotti che nella gara d’esordio hanno steso 4-3 la Fiorentina. A chi andranno i tre punti? Saranno pesanti in ottica lotta scudetto?

Dove vedere Juventus Napoli in tv e live streaming? Sky Sport? Rai? Dazn? Di seguito tutte le risposte su come e dove vedere la partita nel dettaglio:

Juventus Napoli: dove vederla in tv

La partita di Serie A, valida per la seconda (2) giornata della stagione 2019 2020, tra Juventus e Napoli sarà visibile in esclusiva via satellite (a pagamento) sui canali Sky Sport (Sky Sport Serie A: satellite, digitale terrestre e fibra; e Sky Sport 251: satellite e fibra). In 4K HDR per i clienti Sky Q.

La telecronaca della partita sarà affidata a Fabio Caressa e Beppe Bergomi. A bordocampo Giovanni Guardalà, Massimo Ugolini e Francesco Cosatti.

Previsto, come al solito, ampio pre e post partita con interviste ai protagonisti e commenti in studio.

Il calcio d’inizio di Juventus Napoli è fissato alle ore 20,45 di oggi, sabato 31 agosto 2019.

Juventus Napoli: dove vedere la partita in live streaming

In live streaming la partita tra Juve e Napoli sarà visibile per gli abbonati Sky su Sky Go, piattaforma che consente di vedere i programmi della tv satellitare su pc e dispositivi mobili dovunque voi siate (anche in qualche paese estero) in tempo reale.

In questo articolo abbiamo spiegato quali sono i migliori siti per vedere le partite di calcio in streaming in ottima qualità e in modo totalmente legale. Anche perché, lo ricordiamo, la pirateria è un reato.

Juventus Napoli: le probabili formazioni

Chi gioca oggi? Quali sono le probabili formazioni di Juventus e Napoli per la sfida di questa sera? Di seguito le probabili scelte dei due allenatori per la prima sfida della Serie A 2019 2020:

Juventus (4-3-3): Szczesny; De Sciglio, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; Rabiot, Pjanic, Matuidi; Douglas Costa, Higuain, Cristiano Ronaldo

All. Sarri

Indisponibili: Pjaca

Squalificati: –

Napoli (4-4-2): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Ghoulam; Callejon, Fabian Ruiz, Allan, Zielinski; Mertens, Insigne

All. Ancelotti

Indisponibili: –

Squalificati: –

Juventus Napoli streaming: le parole di Martusciello Il vice di Maurizio Sarri, Giovanni Martusciello, ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida contro il Napoli: “Sarri? Il suo decorso procede bene. È sempre stato presente alla Continassa, senza partecipare alla seduta d’allenamento. Sta bene ma deve ultimare dei test nel pomeriggio, vediamo se riuscirà a presenziare domani”. Poi sulla sfida: “Negli ultimi campionati la squadra che si è avvicinata di più è stata il Napoli. Siamo alla seconda, nulla è definitivo. Il Napoli è una grande squadra con un grande allenatore come Ancelotti – ha proseguito -. Siamo curiosi di sapere come risponderà la squadra in un match clou e con un grande pubblico. Siamo motivati a fare non bene, benissimo”. Martusciello ha poi parlato di Higuain: “Mi ha fatto un’ottima impressione, allontanarsi dall’area per fare da rifinitore è una sua caratteristica. L’ho conosciuto in questi mesi, è un campione assoluto che conosce bene i meccanismi di un sistema di gioco con cui si è trovato bene in passato – ha aggiunto -. Con gli altri riesce a risaltare la qualità che riesce a tirare fuori. Gioca? Tiriamo le somme nel tardo pomeriggio, per capire se farà parte della partita. Sulla formazione ci prendiamo ancora questa seduta per capire i primi 11”. Infine una battuta sulla probabile formazione della sua Juve: “Chi gioca? Tireremo le somme nel pomeriggio, dopo l’allenamento. Ci prendiamo ancora questa seduta. Confermare l’undici di Parma? Bisogna tenere conto del tipo di impegno – ha detto -. Dobbiamo andare incontro a delle certezze che saranno semplificate oggi. Domani si affronta una partita importantissima. Dovremo essere perfetti nelle scelte anche se poi si può sbagliare”. Juventus Napoli streaming: le parole di Ancelotti L’allenatore del Napoli Carlo Ancelotti ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida contro la Juventus. Queste le sue parole: “Lozano sta bene, è pronto per giocare. Orsato? Ci sono molti arbitri importanti, ne è stato designato uno che ha esperienza internazionale e per noi va bene”. “Giocare alla seconda giornata contro la Juve? Di certo rende tutto più relativo, poi le squadre non stanno ancora bene – ha aggiunto -. Di certo possiamo e vogliamo dimostrare di essere competitivi. In questo gruppo vedo tanta qualità, il gruppo ne ha e ne abbiamo aggiunta altra con i nuovi arrivi. Con il lavoro possiamo alzare anche quella del collettivo. Ancelotti ha poi parlato della vittoria per 4-3 contro la Fiorentina: “Gli errori di Firenze? Gli errori sono stati collettivi, non abbiamo difeso bene tutti. Non si può imputare qualcosa ai singoli”. “Sarà ancora la partita di Insigne, Mertens e Callejon? Stiamo facendo molto bene la costruzione da dietro così gli attaccanti possono sfruttare il gioco in velocità e lo dimostrano le prestazioni dei tre avanti”, le sue parole. “Con le nuove regole, dove sta andando il calcio? Penso che le cose si siano complicate un po’, si cerca di rendere il fallo di mano il più oggettivo possibile ma poi nascono situazioni che sono comunque solo a discrezione dell’arbitro – ha aggiunto l’allenatore del Napoli -. Spero si faccia un passo indietro altrimenti diventa complicato anche per loro. Non si può saltare come un birillo, le braccia si aprono sempre un po’. Credo che debba rimanere soggettiva la decisione, non si può catalogare. Le braccia si usano nel calcio, il contatto è lecito”. LA NOSTRA DIRETTA DI JUVE-NAPOLI Juventus Napoli: come è finita lo scorso anno? La sintesi completa (con tutti i gol) della sfida dello scorso anno all’Allianz Stadium tra la Juve e il Napoli: Juventus Napoli: le quote I bookmakers danno favorita la Juve, pagando il segno 1 a 1.91, il segno X a 3.25 infine, il segno. 2 a 4.67. Ma a parlare sarà il campo. In particolare in molti si stanno chiedendo: come reagirà la difesa bianconera dopo la perdita di Chiellini?