JUVENTUS NAPOLI DIRETTA LIVE – Benvenuti alla diretta testuale di TPI della sfida tra Juventus e Napoli, gara valida per la seconda giornata della Serie A 2019 2020, in programma oggi, sabato 31 agosto 2019, alle ore 20,45 all’Allianz Stadium di Torino.

PRE PARTITA

Questa sera, sabato 31 agosto 2019, alle ore 20,45 all’Allianz Stadium di Torino va in scena il big match Juventus-Napoli, sfida scudetto dal grande fascino tra due grandi squadre della nostra Serie A. TPI seguirà LIVE la partita con una diretta testuale. Dove? In questo articolo, giusto qualche riga più in su.

Juventus Napoli diretta live: le probabili formazioni

Chi gioca stasera? Quali sono le probabili formazioni di Juventus e Napoli? Di seguito gli undici su cui dovrebbero puntare i due allenatori:

Juventus (4-3-3): Szczesny; De Sciglio, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; Rabiot, Pjanic, Matuidi; Douglas Costa, Higuain, Cristiano Ronaldo

All. Sarri

Indisponibili: Pjaca, Chiellini

Squalificati: –

Napoli (4-4-2): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Ghoulam; Callejon, Fabian Ruiz, Allan, Zielinski; Mertens, Insigne

All. Ancelotti

Indisponibili: –

Squalificati: –

Juventus Napoli diretta live: le parole di Martusciello

Il vice di Maurizio Sarri, Giovanni Martusciello, ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida contro il Napoli: “Sarri? Il suo decorso procede bene. È sempre stato presente alla Continassa, senza partecipare alla seduta d’allenamento. Sta bene ma deve ultimare dei test nel pomeriggio, vediamo se riuscirà a presenziare domani”.

“Il girone Champions? È impegnativo, ma anche per gli altri. C’è da lavorare bene per limare le cose che non funzionano e affrontate questo girone nel migliore dei modi. Quando ti chiami Juve nulla può essere così tanto impegnativo”.

“Negli ultimi campionati la squadra che si è avvicinata di più è stata il Napoli. Siamo alla seconda, nulla è definitivo. Il Napoli è una grande squadra con un grande allenatore come Ancelotti. Siamo curiosi di sapere come risponderà la squadra in un match clou e con un grande pubblico. Siamo motivati a fare non bene, benissimo”.

“Higuain? Mi ha fatto un’ottima impressione, allontanarsi dall’area per fare da rifinitore è una sua caratteristica. L’ho conosciuto in questi mesi, è un campione assoluto che conosce bene i meccanismi di un sistema di gioco con cui si è trovato bene in passato. Con gli altri riesce a risaltare la qualità che riesce a tirare fuori. Gioca? Tiriamo le somme nel tardo pomeriggio, per capire se farà parte della partita. Sulla formazione ci prendiamo ancora questa seduta per capire i primi 11″.

Chi gioca? Tireremo le somme nel pomeriggio, dopo l’allenamento. Ci prendiamo ancora questa seduta. Confermare l’undici di Parma? Bisogna tenere conto del tipo di impegno. Dobbiamo andare incontro a delle certezze che saranno semplificate oggi. Domani si affronta una partita importantissima. Dovremo essere perfetti nelle scelte anche se poi si può sbagliare”.

“Calciomercato? È una rottura di scatole, per tutto il calcio. Ci sono giocatori chiacchierati, in questo momento non lucidi per un impegno così importante. Vediamo oggi chi è che sarà convocato».

“Giocare contro il Napoli è un qualcosa di bello per me. Due mesi fa era inimmaginabile essere qui, su questa panchina. Io sono campano, di Ischia e a Napoli ho degli affetti. Per me è una partita particolare. Sarri ha allenato il Napoli e al mio pari sarà particolarmente motivato e vorrà bene. L’emozione se la porterà via il primo fischio”.

Juventus Napoli diretta live: le parole di Ancelotti

L’allenatore del Napoli Carlo Ancelotti ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida contro la Juventus. Queste le sue parole: “Lozano sta bene, ha cominciato presto la preparazione quindi è in buone condizioni. È pronto per giocare”.

“Orsato? Ci sono molti arbitri importanti, ne è stato designato uno che ha esperienza internazionale e per noi va bene”.

“Giocare alla seconda giornata contro la Juve? Di certo rende tutto più relativo, poi le squadre non stanno ancora bene. Di certo possiamo e vogliamo dimostrare di essere competitivi. In questo gruppo vedo tanta qualità, il gruppo ne ha e ne abbiamo aggiunta altra con i nuovi arrivi. Con il lavoro possiamo alzare anche quella del collettivo.

“Gli errori di Firenze? Gli errori sono stati collettivi, non abbiamo difeso bene tutti. Non si può imputare qualcosa ai singoli”.

“Sarà ancora la partita di Insigne, Mertens e Callejon? Stiamo facendo molto bene la costruzione da dietro così gli attaccanti possono sfruttare il gioco in velocità e lo dimostrano le prestazioni dei tre avanti”.

“Ronaldo? L’ultima volta che l’ho sentito era quando è venuto a Napoli. Servirà una partita completa contro la Juve, ci vogliono 11 protagonisti. Milik non è convocato, non è disponibile. Contiamo di recuperarlo dopo la sosta”.

“Con le nuove regole, dove sta andando il calcio? Penso che le cose si siano complicate un po’, si cerca di rendere il fallo di mano il più oggettivo possibile ma poi nascono situazioni che sono comunque solo a discrezione dell’arbitro. Spero si faccia un passo indietro altrimenti diventa complicato anche per loro. Ci sono stati diversi casi dubbi, come quelli di Udine e Cagliari. Non si può saltare come un birillo, le braccia si aprono sempre un po’. Credo che debba rimanere soggettiva la decisione, non si può catalogare. Le braccia si usano nel calcio, il contatto è lecito”.

Juventus Napoli diretta live: statistiche

Di seguito alcune statistiche (Opta) sulla sfida tra Juventus e Napoli:

La Juventus ha vinto entrambe le partite della scorsa Serie A contro il Napoli: non ottiene tre successi di fila contro i partenopei nella competizione dal 1993.

La Juventus ha vinto sette delle ultime otto sfide interne di Serie A contro il Napoli: completa il parziale il successo partenopeo per 1-0 dell’aprile 2018, grazie al gol al 90° di Kalidou Koulibaly.

La Juventus ha vinto tutti e tre i precedenti in Serie A in cui ha ospitato il Napoli nella prima partita stagionale interna (10 gol fatti, sei subiti): l’ultima però risale all’ottobre 1934.

La Juventus non vince da due partite in casa in Serie A (2N): i bianconeri non restano senza successi interni nel massimo campionato per tre partite dalle prime tre della stagione 2015/16 (2N, 1P).

Il Napoli ha vinto sei delle ultime nove trasferte in Serie A (1N, 2P) realizzando almeno due gol in ognuno di questi successi: nelle otto sfide all’Allianz Stadium però gli azzurri non hanno mai segnato più di un gol (1V, 7P).

Il Napoli ha vinto alla prima giornata di campionato: sia nel 2017 che nel 2018, i partenopei hanno ottenuto due successi nelle prime due giornate di Serie A.

L’attaccante della Juventus Gonzalo Higuaín ha disputato 104 partite in Serie A con la maglia del Napoli, realizzando 71 reti tra il 2013 e il 2016. Da ex ha segnato due gol in cinque sfide con i partenopei nel massimo campionato.

Il Napoli è la squadra contro cui il centrocampista della Juventus, Miralem Pjanic, ha segnato di più in Serie A: quattro reti, di cui una in bianconero, in 15 presenze contro i partenopei.

L’esterno del Napoli, José Callejón, ha partecipato attivamente a quattro gol nelle sue ultime quattro presenze in Serie A (una rete e tre assist).

Dries Mertens è andato in gol nelle ultime sei presenze consecutive in Serie A con la maglia del Napoli (come Higuain nel febbraio 2016): nessuno ha fatto meglio in azzurro nell’era dei tre punti a vittoria.

Juventus Napoli: come è finita lo scorso anno?

Come è finita lo scorso anno? Chi ha vinto? Ecco la sintesi completa della sfida dello scorso anno all’Allianz Stadium:

Juventus Napoli diretta live: dove vederla in tv e streaming

Dove vedere Juventus Napoli in tv e live streaming? La partita sarà trasmessa in esclusiva sul canale satellitare Sky Sport. Previsto un ampio pre e post partita con interviste a tutti i protagonisti.

Juve Napoli sarà visibile anche in live streaming tramite la piattaforma (riservata agli abbonati Sky) SkyGo e raccontata via Radio da RadioRai.

Il calcio d’inizio della partita è in programma per le ore 20,45 di oggi, sabato 31 agosto 2019.

