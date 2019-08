Film da vedere su Netflix a settembre 2019: il catalogo estivo tra documentari e anime

Netflix propone nuovi film nel suo catalogo del mese di settembre , ma quali vedere? Oltre alle tante proposte che allietano gli utenti, la piattaforma streaming si ripropone ogni mese di rimpolpare i propri contenuti d’intrattenimento.

Quali sono i film da vedere su Netflix ad settembre? Vediamo insieme.

Film da vedere su Netflix | Settembre 2019

Arriva un altro mese e il catalogo di Netflix si amplia. Oltre alle serie televisive, il colosso dello streaming porterà altri film in casa sua tra classici del cinema a pellicole che profumano di novità, passando da Pulp Fiction di Quentin Tarantino (vincitore della Palma d’Oro al Festival di Cannes nel 1994) a Dirty Dancing, un classico senza tempo.

Il cinema portato in streaming ha un tocco vintage con Blade Runner di Ridley Scott in versione Final Cut, ma non mancheranno i tre film di Nightmare per ripercorrere i primi passi mossi da Freddy Krueger.

Arriva anche il terzo capitolo di Smetto quando voglio – Ad Honorem che vede concludersi la trilogia con protagonista Edoardo Leo al capo della sua banda di criminali.

E poi si farà spazio a un altro grande artista: Stanley Kubrick arriva con il suo prezioso 2001 – Odissea nello spazio, un film del 1968 che ha segnato la storia del cinema.

Ultimo ma non per importanza anche un film originale del colosso dello streaming intitolato All’ombra della luna, un thriller fantascientifico in cui un agente di polizia di Philadelphia guida la caccia a un serial killer abile i cui delitti seguono le fasi lunari.

Di seguito, tutti i film che saranno presenti da settembre nel catalogo Netflix:

Dirty Dancing

L’esorcista, le Genesi

Blade Runner (Final Cut)

Nightmare 1

Nightmare 2

Nightmare 3

Incubo Finale

I film su Netflix a settembre:

The 33

Come ti rovino la vacanza

Professore Martson and the Wonder Woman

Smetto quando voglio: ad honorem

Pulp Fiction

All’ombra della luna

2001: Odissea nello Spazio

Film da vedere su Netflix | E le serie tv?

Arrivano anche tante serie televisive per i più appassionati, tra novità made in Netflix e altre invece importate tramite l’acquisizione di diritti.

Ecco quali sono le serie tv in arrivo a settembre sulla piattaforma streaming:

Archer

I cieli di Escaflowne

Elite

Unbelievable

The Politician

Brooklyn Nine-Nine – stagione 5

Disincanto – stagione 2

Le Regole del Delitto Perfetto – stagione 4

Criminal

Le serie tv da vedere su Netflix a settembre