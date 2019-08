La figlia di Al Bano e Romina non dimentica la sorella Ylenia scomparsa. Ecco il gesto commovente

La figlia di Cristel Carrisi ha un secondo nome: Ylenia, in ricordo della sorella scomparsa

Non si chiama soltanto Cassia. Ma ha due nomi: Cassia Ylenia. Proprio come sua sorella, scomparsa da New Orleans nel 1993. Cristel Carrisi (la figlia di Al bano e Romina Power), che è diventata mamma per la seconda volta dopo il matrimonio con Lusik Davor, ha deciso di omaggiare in questo modo sua sorella.

Di Ylenia si sono perse le tracce nel 1993 quando decise di lasciare l’Italia per fare un viaggio in Sudamerica per scrivere un libro sugli artisti di strada. Ylenia era giovanissima. Amava la vita e viaggiare. L’ultimo contatto tra Ylenia e la sua famiglia sembra che risalga al 1º gennaio 1994 (31 dicembre 1993 in Louisiana a causa del fuso orario) con una telefonata partita dal telefono del LeDale Hotel di New Orleans, dove si trova la ragazza. Poi tutto si è trasformato in un giallo.

Irrisolto. Di lei si sono praticamente perse le tracce. La notizia ha scosso il mondo intero, che è rimasto per mesi col fiato sospeso in attesa dell’esito delle ricerche da parte della Polizia. Fino a quando, dopo diversi anni, è stata dichiarata la sua morte presunta della ragazza. “Quella manina che mamma non lascerà per il resto della sua vita”: con queste parole nonna Romina Power ha annunciato la nascita della piccola Cassia Ylenia (nata dal matrimonio tra Cristel e Lusik Davor, celebrato a Lecce nel 2016). In occasione dello show di Al Bano su canale5 (intitolato “55 passi nel sole”), sono state mandate in onda alcune immagini della famiglia Carrisi.

Gli ultimi video del loro viaggio in America dove c’era anche Ylenia. Tutti si sono commossi quando è partito l’RVM. “Una casa grande fa un ombra grande. A volte nella vita non ci rendiamo conto che quando si vive un momento potrebbe essere per l’ultima volta”: Cristel con questo pensiero affidato ai social ha omaggiato sua sorella Ylenia.

