Chiara Ferragni e Fedez festeggiano il loro anniversario di matrimonio con un video su Instagram

Chiara Ferragni e Fedez festeggiano il loro primo anniversario di matrimonio e, su Instagram, pubblicano un video in cui sono raccolti i momenti più emozionanti della cerimonia.

Era il primo settembre del 2018 quando la fashion blogger di Cremona e il rapper milanese si giuravano amore eterno nella splendida cornice siciliana di Noto, in provincia di Siracusa. Ad assistere all’evento pazzesco dei Ferragnez non c’erano solo la famiglia e gli amici della coppia più social d’Italia. L’evento, infatti, è andato praticamente in diretta su Instagram, dove chi ha partecipato in prima persona alle nozze ha potuto condividere i momenti di felicità di Fedez e signora.

Un anno dopo Chiara Ferragni e Fedez si ritrovano innamoratissimi a festeggiare il loro anniversario a Portofino. Qui la coppia si gode un paio di giorni di relax in intimità, mentre il piccolo Leone è rimasto a Milano da nonna Marina.

Chiara Ferragni ha pensato bene di condividere – come al solito – i momenti più teneri della sua vita con Fedez con post e stories, ma, soprattutto, ha voluto condividere con i followers un video che racconta la manifestazione di un anno fa. Il video è accompagnato da un pensiero di Chiara: “Il matrimonio dei Ferragnez. Il nostro matrimonio: 1 settembre 2018 ❤️ Questo video mi fa piangere ogni volta che lo guardo e spero che faccia credere a tutti voi che l’amore sia davvero tutto ciò che conta in questa folle e stupenda vita”.

Il video è comparso sul feed di Chiara Ferragni appena qualche ora fa, ma ha già raccolto migliaia e migliaia di like. Sotto al post fioccano i commenti di chi ha “partecipato” – seppur virtualmente – a quel momento così intenso e romantico.

“Io ho pianto come una bimba vedendo questo video”, ha scritto un utente sotto al post. “Super emozionante. Siete l’Amore”, si legge in un altro commento. E ancora: “Emozionantissimo….la fine non lo vista troppe lacrime”; “Grazie, grazie, grazie per questo amore che.. fa pensare che qualcosa di straordinario sia ancora possibile”.