Calendario Serie A 2019 2020: le partite in programma oggi | 2a giornata

CALENDARIO SERIE A 2019 2020 – Da venerdì 30 agosto a domenica 1 settembre 2019 va in scena la seconda giornata della Serie A Tim 2019 2020, il campionato di calcio italiano.

In programma due big match: sabato la sfida scudetto tra la Juventus e il Napoli; domenica il derby della Capitale, Lazio-Roma. Due partite dal grande fascino che richiameranno l’attenzione di tantissimi appassionati. Ma qual è il calendario della seconda giornata della Serie A 2019 2020? Di seguito tutte le partite con i rispettivi orari:

IL CALENDARIO DELLA SERIE A COMPLETO: TUTTE LE PARTITE

CALENDARIO SECONDA GIORNATA SERIE A 2019 2020

VENERDÌ 30 AGOSTO 2019

Bologna-Spal: ore 20:45

SABATO 31 AGOSTO 2019

Milan-Brescia: ore 18:00

Juventus-Napoli: ore 20:45

DOMENICA 1 SETTEMBRE 2019

Lazio-Roma: ore 18:00

Cagliari-Inter: ore 20:45

Genoa-Fiorentina: ore 20:45

Lecce-Hellas Verona: ore 20:45

Sassuolo-Sampdoria: ore 20:45

Atalanta-Torino: ore 20:45

Udinese-Parma: ore 20:45

DOVE VEDERE LE PARTITE DELLA SECONDA GIORNATA DELLA SERIE A

Dopo la seconda giornata, il campionato si fermerà per la prima pausa per le Nazionali della stagione. La ripresa della Serie A è fissata per il 15 settembre (ancora da definire anticipi e posticipi). Quali sono le partite della terza giornata della Serie A? Eccole nel dettaglio:

CALENDARIO TERZA GIORNATA SERIE A 2019 2020

Brescia-Bologna

Fiorentina-Juventus

Genoa-Atalanta

Hellas Verona-Milan

Inter-Udinese

Napoli-Sampdoria

Parma-Cagliari

Roma-Sassuolo

Spal-Lazio

Torino-Lecce

Dove vedere le partite della Serie A 2019 2020 in tv e live streaming? Le partite del campionato italiano saranno trasmesse in esclusiva dal canale satellitare Sky Sport e dalle piattaforme streaming Dazn, NowTv e SkyGo.

Ma non finisce qui: esistono vari modi per vedere gli eventi di calcio di ogni competizione in diretta streaming sul proprio dispositivo elettronico, sia esso un PC, uno smartphone o un tablet. In questo articolo abbiamo spiegato quali sono i migliori siti per vedere le partite di calcio in streaming in ottima qualità e in modo totalmente legale.

DOVE VEDERE IL CALCIO IN STREAMING