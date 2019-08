Aurora Ramazzotti e il commento di Clementino su Instagram

Aurora Ramazzotti ha un nuovo fan. Tornata con qualche giorno d’anticipo dalle sue vacanze estive, la primogenita di Michelle Hunziker ha pubblicato su Instagram uno scatto d’infanzia che la ritrae insieme alla biondissima mamma con in mano i biglietti di Harry Potter per il cinema.

Ma ad attirare l’attenzione dei fan non è stata la simpatica didascalia aggiunta dalla figlia di Eros e Michelle, bensì un commento che si è fatto timidamente spazio sotto la foto.

A lasciare un “che stile” è stato il rapper Clementino, al quale Aurora Ramazzotti ha risposto con una semplice sequenza di emoji. Ma i fan sono andati nel panico e qualcuno ha preferito marcare il territorio difendendo (o meglio citando) il fidanzato della giovane Ramazzotti.

Ricordiamo infatti che Aurora è impegnata con Goffredo Cerza da circa due anni, una coppia unita e affiatata (andata in vacanza insieme a Mykonos quest’estate); di fatto, Goffredo non avrebbe notato il post o comunque non è parso essere particolarmente geloso a riguardo. I fan della coppia possono star tranquilli.

Soltanto qualche giorno fa, del resto, Aurora ha condiviso sui canali social una fotografia che la ritrae insieme al fidanzato, unita a una dolcissima dedica d’amore, definendolo “la mia persona preferita al mondo”.

“Mi aggrappo forte a un ricordo, tanto quasi da sentirne ancora il calore sulla pelle. Il mio momento preferito della giornata con la mia persona preferita al mondo. Per ora resto lì, con la mente”, ha scritto la piccola Ramazzotti.

Aurora, che ha sfoggiato ancora una volta lo stesso senso d’umorismo di sua madre aggiungendo al suo viso turbato da bambina la didascalia “La mia faccia quando qualcuno mi spoilera la fine di un film” ha messo i suoi fan sulla stessa lunghezza d’onda. In larga parte, i commenti fanno riferimento al fatto che non sembra essere cambiata di una virgola.