Il fine settimana è arrivato e il palinsesto televisivo si prepara ad accogliere i grandi ritorni della stagione autunnale. L’estate sta finendo e a confermarlo è anche la tv italiana che sta tirando le somme con gli ultimi ascolti della stagione. La Rai, ad esempio, nella serata di venerdì 30 agosto ha mandato in onda con doppio appuntamento gli ultimi episodi di Don Matteo 11, le repliche che hanno rispolverato la memoria a fronte della nuova stagione che arriverà quest’autunno sulla rete ammiraglia di Viale Mazzini.

Mentre i canali minori della Rai hanno proposto film vecchi e nuovi al suo pubblico, Canale 5 ha puntato al romanticismo.

Ma chi avrà vinto la battaglia degli ascolti tv di venerdì 30 agosto 2019? Vediamolo insieme.

Ascolti tv | 30 agosto 2019 | Venerdì | Chi ha vinto la serata

Su Rai 1 Don Matteo 11 con doppio episodio questa settimana ha conquistato 1.986.000 spettatori pari al 12 per cento di share, un risultato leggermente inferiore rispetto alla giornata precedente ma che porta comunque a casa la vittoria.

Su Canale 5 Rosamunde Pilcher – Un amore che ritorna ha raccolto davanti al video 1.736.000 spettatori pari al 9.8 per cento di share.

Su Rai 2 In Punta di Piedi con la Morte ha interessato 1.053.000 spettatori pari al 6 per cento di share. Su Italia 1 G.I. Joe – La Nascita dei Cobra ha catturato l’attenzione di 942.000 spettatori (5.6 per cento).

Su Rai 3 il film Miami Beach ha raccolto davanti al video (ascolti tv) 1.139.000 spettatori pari ad uno share del 6.3 per cento. Su Rete 4 Potere Assoluto totalizza un a.m. di 782.000 spettatori con il 5.2 per cento di share.

Su La7 L’Inferno di Cristallo ha registrato 319.000 spettatori con uno share del 2.4 per cento. Su TV8 X Factor – Il Sogno ha segnato il 2.8 per cento con 464.000 spettatori mentre sul Nove la prima puntata di Bake Off 2019 ha catturato l’attenzione di 274.000 spettatori (1.5 per cento).

Ascolti tv | Access prime time | Dati auditel ieri sera

Su Rai 1 Techetechetè ottiene 2.870.000 spettatori con il 15.1 per cento. Su Canale 5 Paperissima Sprint registra una media di 2.394.000 spettatori con uno share del 12.6 per cento. Su Rai2 Tg2 Post segna il 5.6 per cento con 1.068.000 spettatori. Su Italia 1 CSI ha registrato 933.000 spettatori con il 6.2 per cento.

Su Rete 4 Stasera Italia ha radunato 1.181.000 individui all’ascolto (6.4 per cento) nella prima parte e 1.316.000 (6.9 per cento) nella seconda, mentre su La7 In Onda ha interessato 1.373.000 spettatori (7.3 per cento). Sul Nove Pizza Hero ha raccolto 147.000 spettatori con l’0.8 per cento.