ZeroZeroZero, il trailer della nuova serie televisiva tratta dal romanzo di Roberto Saviano

La mostra del Cinema di Venezia porta tante novità, anche per il mondo della televisione. Tra un’anteprima e l’altra dei film in concorso, spunta anche il trailer di ZeroZeroZero, la nuovissima serie televisiva di Sky Atlantic tratta dall’omonimo romanzo di Roberto Saviano.

Si tratta di un romanzo-inchiesta, pubblicato nel 2013, il cui argomento centrale è la cocaina, della quale lo scrittore cerca di sfatare i più grandi tabù.

ZeroZeroZero | Il trailer della serie tv

ZeroZeroZero, prodotta da Cattleya per Sky, è una serie diretta da Stefano Sollima ed è stata girata a New Orleans, in Messico, in Africa e in Italia.

La serie racconta i sistemi criminali e familiari diversi tra loro, seppur ugualmente violenti e a caccia di potere, e di come i cartelli messicani, la ‘ndrangheta e uomini corrotti si contendano la supremazia della cocaina.

Sollima è conosciuto per aver diretto le prime due stagioni di “Gomorra – La serie”. Nel cast della serie, molto internazionale, vediamo Andrea Riseborough (Wallis: il mio Regno per una Donna), Dane DeHaan (The amazing Spiderman 2), Gabryel Byrne (I Soliti Sospetti), Harold Torres (González), Giuseppe De Domenico (Euphoria), Francesco Colella (Made in Italy) e Tcheky Karyo (Nikita).

Ad occuparsi dello sviluppo della serie, composta da otto episodi, vediamo lo stesso team creativo di Gomorra. La serie è una produzione originale di Sky Studios, CANAL+ e Amazon Prime Video, prodotta da Cattleya e Bartlebyfilm.

ZeroZeroZero sarà presentata ufficialmente fuori concorso giovedì 5 settembre 2019 come Evento Speciale durante la 76esima edizione della Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia.