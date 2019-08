Tweet Topolino contro Salvini

Povero, Matteo Salvini. Con le valigie sulla porta al Viminale, mollato dalla fidanzata (dicono i rumors) per un “tentatore” di Temptation Island e ora, pure, sbeffeggiato da Topolino su Twitter. A far scattare la reazione stizzita di Topolino è stata una dichiarazione del leader della Lega. Salvini ha usato i protagonisti delle storie a fumetti in senso spregiativo. “Il mio errore? Non pensavo che ci sarebbero stati dei parlamentari che invece di andare alle elezioni avrebbero votato per il governo di Pippo e Topolino”, ha dichiarato. E si è beccato la risposta secca in un tweet dello sceneggiatore di Topolino, Francesco Artibani, contro Salvini: “Matteo, alla fine quello che conta è che mercoledì prossimo Topolino sarà ancora al proprio posto. Tu no. E questo è tutto quello che c’è da sapere”.

E non è nemmeno la prima volta che il settimanale di fumetti Topolino se la prende con il ministro uscente dell’Interno Matteo Salvini. Qualche settimana fa, quando il settimanale L’Espresso ha pubblicato l’inchiesta sul caso fondi russi alla Lega, Salvini pubblicò un tweet, poi cancellato, in cui affermava: “Preferisco Topolino a L’Espresso onestamente”. E anche quella volta la risposta di Topolino non si era fatta attendere. Ed era stata tranchant: “Allora ci legga. Nelle nostre storie troverà cose interessanti: fantasia, cultura, tolleranza, apertura verso gli altri, coerenza, universalità”, era stata la risposta di Roberto Gagnor, dal 2003 scrittorie di storie per Topolino.

Anche L’Espresso non rimase in silenzio e il numero successivo uscì con una copertina disegnata come Topolino per raccontare gli ultimi scandali che hanno coinvolto la Lega. “Il ministro Matteo Salvini ha detto che preferisce leggere Topolino al posto dell’Espresso. Lo capiamo perché L’Espresso gli sta dando un sacco di dispiaceri da molte settimane e da molti mesi con le nostre inchieste. Quindi la nuova inchiesta che riguarda il suo partito, questa settimana, in copertina la raccontiamo così: con Topolino per farci un sorriso”, aveva spiegato il direttore Marco Damilano.