Tradisce l’amante con la figlia della sua migliore amica

Una donna racconta alla rubrica del rotocalco britannico The Sun che il suo amante la tradisce con la figlia della sua migliore amica.

La ragazza ha iniziato a fare sesso con un altro uomo perché il marito la ignora.

Lavora troppo, non le da attenzioni, non si accorge di lei e rientra tardi a casa la sera. Per questo motivo la donna ha iniziato a frequentare un nuovo uomo, con cui ora ha una storia di sesso.

Ma pochi mesi dopo l’inizio della relazione fedifraga, la donna ha scoperto che l’amante la tradisce con la figlia della sua amica.

L’ha scoperto attraverso il racconto dell’amica stessa, che si stava confidando con lei sulla relazione della figlia con un uomo più grande. Era lo stesso uomo.

“La mia amica è venuta a trovarmi la scorsa settimana dicendomi che aveva bisogno del mio consiglio. Mi ha confidato che sua figlia di 23 anni è in una relazione da un anno. Alla fine ho scoperto che il suo amante è lo stesso uomo. Ho cercato di nascondere lo shock, ma è stato difficilissimo. Appena la mia amica si è congedata sono scoppiata a piangere”, racconta la donna.

“Ho detto tutto al mio amante. Lui non ha negato ma mi ha anche detto che non ho diritti su di lui.

‘Ma tua moglie ne ha, ho replicato. Così lui ha subito raccontato tutto alla moglie, che l’ha cacciato di casa subito ma perdonato dopo poche settimane. Ma se le raccontassi anche dell’altra relazione del marito la mia amica non mi perdonerebbe mai. Non posso sopportare tutto questo.

Intanto mio marito non ha idea di cosa stia succedendo. Non ha nemmeno notato che sono arrabbiata“, conclude la ragazza.

