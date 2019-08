Stasera in tv 30 agosto 2019, i film e i programmi di oggi: la guida Rai, Mediaset e Sky

Cosa prevede la guida di stasera in tv 30 agosto 2019? Dopo una lunga giornata di lavoro è sempre piacevole sedersi sul proprio divano e gustarsi un po’ di programmi in televisione. La sera, infatti, è per eccellenza il momento principale in cui le famiglie si riuniscono dopo le varie attività quotidiane. E mentre ci si racconta com’è andata la giornata, la tv accesa in sottofondo è ormai un classico.

Ecco perché tanti italiani, ogni giorno, consultano la guida tv. Per sapere quali programmi andranno in onda e prepararsi dunque a godersi un’ottima serata.

Ma cosa c’è stasera in tv 30 agosto 2019? Di seguito troverete una breve guida completa ai film e ai programmi tv di questa sera. Dai canali principali come Rai 1, Rai 2, Rai 3, Canale 5, Italia 1, Rete 4, La 7, Tv 8 a quelli più importanti di Sky.

Qual è la programmazione tv per oggi? Cosa fanno stasera? Ecco il palinsesto dei programmi televisivi di venerdì 30 agosto 2019:

RAI 1

La guida tv di oggi prevede su Rai 1 questi programmi:

20:35 – Techetechetè ( ll meglio della TV )

21:25 – Don Matteo

Stasera 30 agosto 2019 va in onda su Rai 1 va in onda un altro appuntamento con le repliche di Don Matteo. L’undicesima stagione volge al termine dopo aver intrattenuto il pubblico italiano per tutta l’estate. La scelta della Rai è simbolica perché ricorda l’arrivo della dodicesima stagione quest’autunno con il migliore prete in bicicletta di Viale Mazzini.

Le anticipazioni della replica di Don Matteo in onda questa sera

RAI 2

Stasera in tv su Rai 2:

20:30 – TG2

21:20 – In punta di piedi con la morte

Questa sera su Rai 2 va in onda il film In punta di piedi con la morte, un thriller del 2018 diretto da Jeff Hare con Morgan Obenreder, Danielle Bisutti e Tucker Meek.

Trama: Alla fine della scuola, Kate trova lavoro presso una villa fuori città. La ragazza deve occuparsi di due bambini, orfani di madre, mentre il padre è sempre in viaggio per lavoro. Kate deve difendere Rose dal violento Jack, il fratello maggiore. La ragazza trova un video in camera sua dove Elizabeth, la defunta madre, esprime dubbi e timori circa la natura violenta del figlio. Il video rivela che la donna fosse spaventata da Jack al punto da temere per la propria vita.

Il trailer:



RAI 3

La guida tv di Rai 3 offre:

20:20 – Un posto al sole

21:20 – Miami Beach

Questa sera su Rai 3 va in onda il film Miami Beach, una commedia di Carlo Vanzina con Ricky Memphis, Max Tortora, Paola Minaccioni, Giampaolo Morelli, Emanuele Propizio, Neva Leoni, Filippo Laganà e Camilla Tedeschi.

Trama: si tratta di una storia corale che parte da un padre di famiglia che decide di partire per le vacanze verso la Gran Bretagna, ma sua figlia ha un altro piano in mente, e cioè volare a Miami per un Festival musicale. Così si ritrovano tutti in Florida.



RETE 4

Su Rete 4 il palinsesto di oggi prevede:

20:30 – Stasera Italia Estate

21:25 – Potere assoluto

Rete 4 stasera propone il film Potere assoluto, un thriller del 1996 diretto da Clint Eastwood.

Trama: Il presidente degli Stati Uniti ha una tresca con la moglie del suo migliore amico, sulla quale usa violenza. La donna, per difendersi, tenta di ucciderlo ma viene eliminata prima che potesse nuocere alla sua salute. Attraverso uno specchio-spia, all’interno di una cabina-armadio, Luther Whitney assiste all’omicidio e scappa. E comincia la caccia al ladro.

Ecco il trailer:



STASERA IN TV 30 AGOSTO 2019: CANALE 5

Cosa fanno stasera in tv su Canale 5?

20:40 – Paperissima Sprint

21:20 – Rosamunde Pilcher – Un amore che ritorna

Su Canale 5 questa sera invece vediamo un altro film di Rosamunde Pilcher intitolato Un amore che ritorna.

Trama: Helen è una maestra, ma anche sindaco di un paesino della Cornovaglia che conta pochissime anime. La donna è fidanzata con Edward, pastore della chiesa locale, che non vede l’ora di sposarla. Tutto cambia quando il dottore del paesino viene sostituito da un giovane medico iraniano, Nael Rayan, che ai tempi dell’università aveva avuto una storia d’amore con Helen. E si riaccende la passione.

GUIDA TV 30 AGOSTO: ITALIA 1

Quali sono i programmi tv di oggi su Italia 1? Eccoli:

20:25 – C.S.I. – Scena del crimine

21:20 – G.I. Joe – La nascita dei Cobra

Su Italia 1 questa sera va in onda il film G.I. Joe – La nascita dei Cobra, un film che racconta di un’elite militare perfettamente addestrata che dovrà affrontare un temibile avversario: il trafficante destro e l’organizzazione dei cobra, una minaccia per l’intera umanità.

Il trailer:



PROGRAMMI TV 30 AGOSTO 2019: LA 7

Su La 7 ci sarà invece:

20:35 – In Onda

21:15 – L’inferno di cristallo

Questa sera La7 propone ai suoi telespettatori il film L’inferno di cristallo, con Paul Newman, Steve McQueen, William Holden

Trama: Inaugurano il grattacielo piu’ alto del mondo. Ma un incendio si sviluppa all’ottantesimo piano e presto accende come un fiammifero il gigante di vetro e acciaio.

PROGRAMMI TV 30 AGOSTO 2019: TV8

Cosa fanno su Tv 8? La guida tv offre:

20:30 – Alessandro Borghese – 4 ristoranti

21:30 – X Factor – Il sogno

Su Tv8 la programmazione di questa sera prevede la messa in onda di X Factor – Il sogno, una maratona che fa rivivere i momenti più emozionanti delle ultime 8 edizioni del talent show.

SKY CINEMA UNO

Sky Cinema Uno stasera offre agli abbonati:

21:00 – 100×100 Cinema

21:15 – The Young Pope

Su Sky Cinema Uno, sul canale 301 del vostro decoder, questa sera è in programma la replica di The Young Pope, celebre serie tv di Paolo Sorrentino con protagonista Jude Law nelle vesti dell’irriverente Papa Pio XIII. In serata verranno mandate in onda ben quattro puntate, in vista della seconda stagione intitolata The New Pope.



STASERA IN TV 30 AGOSTO 2019: SKY UNO

20:25 – Cuochi d’Italia

21:15 – Bruno Barbieri – 4 Hotel Su Sky Uno questa sera torna l’appuntamento con Bruno Barbieri – 4 Hotel, stagione due, episodio 2.