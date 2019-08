Sorteggi Europa League streaming e diretta tv: dove vederli live | Gironi 2019 2020

SORTEGGI EUROPA LEAGUE STREAMING TV – Oggi, venerdì 30 agosto 2019, alle ore 13 al Grimaldi Forum di Montecarlo vanno in scena i sorteggi dei gironi della Uefa Europa League 2019-2020. Due i club italiani qualificati: Roma e Lazio. Non ce l’ha fatta invece il Torino, eliminato ai playoff dal Wolverhampton.

LA NOSTRA DIRETTA DEL SORTEGGIO

Durante la cerimonia sarà anche consegnato il premio UEFA Europa League Player of the Season 2018/19. In lizza figurano Olivier Giroud, Eden Hazard e Luka Jović.

Dove vedere il sorteggio dell’Europa League 2019 2020 in tv o live streaming? Sky Sport? Rai? Dazn? Mediaset? Di seguito tutte le risposte nel dettaglio con dirette e orari tv:

Sorteggi Europa League: dove vederli in tv | Gironi 2019 2020

Sarà possibile seguire il sorteggio di oggi in diversi modi. La diretta tv sarà trasmessa dalle televisioni satellitari: Sky Sport (canali Sky Sport 24 e Sky Sport Football dalle ore 12,45) ed Eurosport (Eurosport 1).

La cerimonia dei sorteggi inizierà alle ore 13 di oggi, venerdì 30 agosto 2019.

Dove vedere i sorteggi Europa League in live streaming

In live streaming l’evento sarà visibile sulla piattaforma SkyGo (in abbonamento). Inoltre si potrà seguire il sorteggio di oggi tramite il sito della Uefa e su NOWTv, servizio a pagamento.

Ci sono poi tanti altri siti che trasmetteranno i sorteggi della Uefa Europa League in streaming: ecco tutti i siti (legali) dove vedere il calcio in streaming.

Esistono vari modi per vedere gli eventi di calcio di ogni competizione in diretta streaming sul proprio dispositivo elettronico, sia esso un PC, uno smartphone o un tablet.

In questo articolo abbiamo spiegato quali sono i migliori siti per vedere le partite di calcio in streaming in ottima qualità e in modo totalmente legale.

I sorteggi via Radio

Il sorteggio dei gironi della Europa League sarà raccontato anche via Radio. Saranno infatti diverse le emittenti nazionali e locali che seguiranno l’evento. In particolare quelle sportive e quelle ufficiali dei club interessati.

LA NOSTRA DIRETTA DEL SORTEGGIO

Sorteggi Europa League streaming: le fasce

Quali sono le fasce del sorteggio dell’Europa League 2019 2020? Esultano sia la Roma di Fonseca sia la Lazio di Simone Inzaghi, entrambe inserite in prima fascia, al pari di Siviglia, Arsenal e Manchester United. Quali sono le insidie maggiori per i due club italiani? Psv, Eintracht Francoforte e Borussia Moenchengladbach (seconda fascia), Partizan Belgrado, Feyenoord, Espanyol, Rennes (terza) e Cluj, Rangers e Trabzonspor (quarta).

Di seguito tutte le 4 fasce nel dettaglio:

PRIMA FASCIA

Siviglia, Arsenal, Porto, Roma, Manchester United, Dinamo Kiev, Besiktas, Basilea, Sporting Lisbona, Cska Mosca, Wolfsburg, LAZIO.

SECONDA FASCIA

Psv Eindhoven, Krasnodar, Celtic Glasgow, Copenhagen, Sporting Braga, Gent, Borussia Moenchengladbach, Young Boys, Astana, Lugodorets, Apoel Nicosia, Eintracht Francoforte.

TERZA FASCIA

Saint-Etienne, Qarabag, Malmo, Partizan Belgrado, Standard Liegi, Getafe, Espanyol, Rennes, Feyenoord, Wolverhampton, Rosenborg, Basaksehir.

QUARTA FASCIA

Trabzonspor, Oleksandriya, Lask, Slovan Bratislava, Wolfsberger, Lugano, Cluj, Az Alkmaar, Ferencvaros, Rangers Glasgow, Dudelange, Vitoria Guimaraes.

TUTTE LE NOTIZIE SULLA CHAMPIONS LEAGUE

Sorteggi Europa League: le regole del sorteggio

Quali sono le regole del sorteggio di oggi? Di seguito l’elenco completo:

Le 48 partecipanti vengono suddivise in quattro fasce a seconda del coefficiente. Ciascuno dei 12 gironi conterrà una squadra per fascia.

Nessuna squadra può affrontarne una della stessa federazione. La procedura esatta del sorteggio sarà confermata prima della cerimonia.

Sorteggi Europa League streaming: calendario e date stagione 2019 2020

Quando si giocano le partite del girone? La fase ad eliminazione diretta? Quali sono le date? Di seguito il calendario (data per data) dell’Europa League 2019 2020:

FASE A GIRONI

Prima giornata: 19 settembre 2019

Seconda giornata: 3 ottobre 2019

Terza giornata: 24 ottobre 2019

Quarta giornata: 7 novembre 2019

Quinta giornata: 28 novembre 2019

Sesta giornata: 12 dicembre 2019

16 dicembre: sorteggio sedicesimi di finale, Nyon

SEDICESIMI DI FINALE

20 febbraio 2020: sedicesimi di finale, andata

27 febbraio 2020: sedicesimi di finale, ritorno

28 febbraio: sorteggio ottavi di finale, Nyon

OTTAVI DI FINALE

12 marzo 2020: ottavi di finale, andata

19 marzo 2020: ottavi di finale, ritorno

20 marzo: sorteggio quarti di finale e semifinali, Nyon

QUARTI DI FINALE

9 aprile 2020: quarti di finale, andata

16 aprile 2020: quarti di finale, ritorno

SEMIFINALI

30 aprile 2020: semifinali, andata

7 maggio 2020: semifinali, ritorno

FINALE

27 maggio 2020: finale – Gdansk Stadium

Sorteggi Europa League streaming: come ci arrivano Roma e Lazio

Roma e Lazio sono le uniche due squadre italiane qualificate alla fase a gironi dell’Europa League 2019 2020. Niente da fare per il Torino, eliminato ai playoff dal Wolverhampton. Ma come arrivano all’Europa League le due squadre italiane? Vediamolo insieme:

ROMA

Dopo le delusioni della scorsa stagione (targata Monchi-Di Francesco), la Roma in estate ha cambiato tanto: dall’allenatore (arrivato Paulo Fonseca), ai giocatori (presi diversi calciatori promettenti e rinnovati i contratti a Dzeko e Under). Il modo di giocare dei giallorossi è molto offensivo e in Europa potrebbe portare dei frutti. Al momento però si hanno poche certezze. E il 3-3 nella prima giornata della Serie A contro il Genoa di certo non ha aiutato a sciogliere i dubbi…

LAZIO

La Lazio di Simone Inzaghi arriva all’Europa League non come una delle favorite per la vittoria finale, ma con qualche speranza concreta. La squadra è solida e i giocatori più o meno sono gli stessi degli ultimi anni. Il gioco c’è e i risultati arrivano. Da capire la tenuta: lo scorso anno i biancocelesti non hanno goduto di una gran regolarità. Come andrà questa volta?