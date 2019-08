Sondaggi politici elettorali oggi 30 agosto: c’è un dato che spaventa i partiti

I sondaggi politici di oggi, venerdì 30 agosto, mettono in risalto un dato a dir poco preoccupante per tutti i partiti italiani: quello dell’astensione. Ad evidenziarlo è la sondaggista Alessandra Ghisleri di Euromedia Research, la quale, in un’intervista a Il Fatto Quotidiano sottolinea come la crisi di governo abbia allontanato ancora di più gli elettori dalla politica.

Secondo la Ghisleri, infatti, i dati elaborati dal suo istituto evidenziano uno stato di “confusione” tra gli elettori, i quali non riescono a capire i motivi, che hanno scatenato la crisi politica. Il fatto che M5S e PD, poi, abbiano parlato principalemente “di poltrone e non di programmi” ha contribuito al sentimento di disaffezione degli italiani nei confronti della politica. La Ghisleri, poi, ha confermato, così come evidenziato anche da altri sondaggi pubblicati nei giorni precedenti, che il ritorno alle urne è attualmente l’opzione preferita dal 42 per cento degli italiani. Il restante, infatti, è diviso tra chi appoggia un governo M5S-PD e chi vorrebbe un ritorno di un esecutivo gialloverde.

Ma secondo la Ghisleri, c’è, come detto, un dato preoccupante e allo stesso tempo inconsueto: l’altissima percentuale di astenuti, soprattutto tra gli anziani, i quali rappresentano “lo zoccolo duro” dell’elettorato italiano.

A scatenare questo dato è “la rabbia per questa rottura inaspettata e la paura che quello che potrebbe succedere da qui in avanti”.

Per quanto riguarda le percentuali dei partiti, invece, anche Euromedia conferma i dati degli ultimi giorni, come quelli di Winpoll e Demopolis, che danno la Lega in calo, ma sempre primo, e PD e M5S in ripresa.

Ultimi sondaggi elettorali: i numeri di Winpoll

Lega: 33,7 per cento

Partito Democratico: 24 per cento

Movimento 5 Stelle: 16,6 per cento

Fratelli d’Italia: 8,3 per cento

Forza Italia: 6,6 per cento

+Europa: 3,2 per cento

Verdi: 1,4 per cento

La sinistra e Pc: 3,5 per cento

Sondaggi politici oggi: i numeri di Demopolis

Lega: 33 per cento

Partito Democratico: 23 per cento

Movimento 5 Stelle: 19 per cento

Fratelli d’Italia: 6,8 per cento

Forza Italia: 6,2 per cento

Altri partiti: < 3 per cento

