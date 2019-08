Rosy Abate 2, le prime anticipazioni del secondo capitolo: la Regina di Palermo sta per tornare

Rosy Abate sta per tornare. A prometterlo non soltanto Canale 5 ma anche Giulia Michelini, che per anni l’ha interpretata. La celebre fiction, molto amata dal pubblico italiano, torna a settembre sulla rete ammiraglia Mediaset ma, secondo l’attrice, questa sarà l’ultima stagione.

Come riportato in una lunga intervista sul settimanale Grazia, Giulia Michelini ha spiegato che l’arco narrativo della seconda stagione avrà un distacco di sei anni dalla prima.

Nella prima stagione, la Regina di Palermo è stata arrestata dalla polizia per il tentato omicidio della sorellastra e della madre adottiva di suo figlio. La seconda si apre con Rosy che ha lasciato il carcere e andrà alla ricerca di suo figlio, Leonardo.

L’attrice che interpreta Rosy ha confessato di aver accettato la proposta di una seconda stagione per dare al pubblico quello che voleva ma che, per lo stesso motivo, la terza probabilmente non si farà.

“Ho provato a resistere a una nuova stagione, ma non sempre è possibile. Però alla fine sono contenta: ci sono tante persone che hanno seguito il personaggio per anni ed era giusto portarle a un epilogo. Di certo resisterò a una terza stagione, anche per Rosy deve arrivare la parola ‘fine'”, ha spiegato Giulia Michelini.

Rosy Abate 2 | Prime anticipazioni

Cosa sappiamo della seconda stagione di Rosy Abate? Canale 5 quest’estate ha mandato in onda un ciclo di repliche della prima stagione per preparare il pubblico al nuovo arrivo.

Le nuove puntate, cinque in totale per la durata di 100 minuti ciascuno, torneranno in prima serata su Canale 5. Non è stata comunicata ancora una data ufficiale, ma sappiamo che Rosy Abate troverà il figlio ormai cresciuto e innamorato della figlia di un boss della camorra.

Le porte del carcere di Palermo si sono aperte per Rosy, felice ma anche preoccupata perché ha una missione da compiere: ritrovare suo figlio. Leonardo è cresciuto da solo in una casa-famiglia a Napoli, ma da qualche tempo Rosy non ha ricevuto più sue notizie.

Regina, la madre adottiva del ragazzo, ha deciso di aggiungerci un carico di minacce che irritano la cara Rosy, la quale poi scopre una cruda verità. Leonardo non è più quel bambino innocente lasciato anni prima, è diventato un adolescente pericoloso e ribelle, un ragazzo problematico che sembra avvertire benissimo il sangue degli Abate dentro le sue vene, come se avesse una vocazione alla criminalità.

Madre e figlio non avranno vita facile, dovranno imparare a fidarsi l’uno dell’altra. Ma riuscirà Rosy a salvare suo figlio prima che sia troppo tardi?

Di seguito tutti gli attori che fanno parte del cast di Rosy Abate 2:

Giulia Michelini: Rosy Abate

Mario Sgueglia: Luca Bonaccorso

Paola Michelini: Regina Santagata

Vittorio Megazzù: Leonardo

Augusto Zucchi: Bruno Criscito

Naike Anna Silipo: Livia Cataldi

Paolo Pierobon: Filippo De Silva

Bruno Torrisi: questore Licata

Davide Devenuto: Antonio Costello

Claudio Gioè: Ivan Di Meo

Gegia: Nunziatina

Ivan Castiglione

Daniela Virgilio

Giovanni Amura

Rosy Abate 2 è pronto per Canale 5.