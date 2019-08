Rosamunde Pilcher: Un amore che ritorna: trama, cast e streaming del film

Rosamunde Pilcher: Un amore che ritorna, il film. Trama, cast e streaming

Rosamude Pilcher torna ad animare il piccolo schermo di Canale 5. L’appuntamento con una delle scrittrici più amate di romanzi rosa approda in televisione con un’altra delle sue storie. Questa volta è toccato a “Un amore che ritorna”. Il film segue la messa in onda di altre trasposizioni come “Una tata per Noah“, “Un piacevole imprevisto” e “Va dove ti porta il cuore“.

Il film, il cui titolo originale è Ein Doktor und drei Frauen, è una produzione tedesca. Vediamo cosa sappiamo della trama, del cast e dove poterlo vedere in tv e in streaming.

Rosamunde Pilcher: Un amore che ritorna, la trama del film

Helen è una maestra, ma al tempo stesso è il sindaco di una piccola cittadina della Cornovaglia, St. Mark. Helen conduce una vita piuttosto ordinaria ed è fidanzata con Edward, il pastore della chiesa locale che vorrebbe presto sposarla ma Helen non vuole affrettare le cose.

Quando il dottore del paese, Roy Cameron, è costretto a lasciare St. Mark senza preavviso, nel paesino arriva Nael Rayan, un medico iraniano che divide un passato speciale con Helen.

I due hanno frequentato la stessa università e, all’epoca, hanno avuto una storia d’amore. Riaverlo nella propria vita non è facile per Helen e tra i due sboccerà nuovamente quella passione, forse mai svanita. Purtroppo la situazione non è semplice, perché Helen non sa che Nael è sposato.

Rosamunde Pilcher: Un amore che ritorna, il cast del film

Nel film vediamo Anian Zollner che interpreta Edward Donalds, Anja Knauer che interpreta Helen Thomson, Xaver Hutter che interpreta il dottore Nael Rayan, Nele Kiper che invece interpreta Donna Trafts.

E ancora vediamo Clelia Sarto che interpreta Jasemin Rayan, Alexander-Klaus Stecher che interpreta Anrold, Liza Tzschirner che interpreta Shirin Rayan, Harald Schmidt che interpreta Lord Hurrleton e Gitta Schweighofer che interpreta Doris.

Rosamunde Pilcher: Un amore che ritorna, dove vedere il film in tv e in streaming

Dove vedere in tv il film? La pellicola va in onda questa sera, venerdì 30 agosto 2019, su Canale 5. Per vederlo, dunque, vi basta sintonizzarvi sul quinto canale del vostro digitale terrestre (o sul 505 per la versione in HD), oppure sul 105 del decoder di Sky.

La commedia sentimentale, però, è disponibile anche in streaming. Se volete vederla su pc, smartphone e tablet, a partire dalle 21,20 di stasera andate su Mediaset Play, la piattaforma streaming del Biscione. Per accedere vi basta registrarvi con una mail o un social network e poi, completamente gratis, potete vedere il film in live streaming in contemporanea alla sua messa in onda in tv.

Da domani, inoltre, sempre su Mediaset Play Rosamunde Pilcher sarà disponibile anche on demand, per vederlo ogni volta che volete.

