Chi è Rodolfo Salemi, l’uomo per cui Verdini avrebbe lasciato Salvini

Secondo alcune indiscrezioni, l’attuale fidanzata di Matteo Salvini, Francesca Verdini, avrebbe lasciato l’ex vicepremier per Rodolfo Salemi: ma chi é l’uomo vicino all’ultima compagna del leader del Carroccio?

Rofolfo Salemi ha 35 anni ed è nato il 15 giugno 1985. Già conosciuto dal pubblico Mediaset per aver partecipato a due reality, Uomini e Donne e Temptation Island 2019, Salemi lavora come informatore farmaceutico ed è stato anche consigliere delegato allo sport della sua città, e letto con un partito di centro destra.

Ha partecipato al programma di Maria De Filippo Uomini e Donne in qualità di corteggiatore, nel periodo in cui vi la tronista della transmissione era Mara Fasone. Ma proprio in quel periodo fu costretto ad abbandonare lo show a causa di un incidente stradale, che non gli ha permesso di uscire in esterna con la donna.

Tra giugno e luglio 2019 l’ex corteggiatore ha partecioato alla transmissione di Canale 5 Temptation Island.

Salemi è anche legato da un forte rapporto di amicizia all’ex partecipante del Grande Fratello Matteo Gentili, che gli organizzò una festa di benvenuto quando Rodolfo riuscì a tornare a casa dopo l’incidente.

Il possibile nuovo amante di Verdini ha partecipato diverse volte al programma di Barbara D’Urso proprio per commentare quello che l’amico Matteo stava facendo all’interno della casa del Grande Fratello.

Il ruolo di tentatore del reality show estivo gli si adicerebbe, considerando che il 35enne di Viareggio è un esperto nel mettere zizzania tra le coppie in crisi.

Chi è Rodolfo Salemi – Le voci della rottura tra Salvini e Verdini

Se confermata, la notizia della rottura tra Salvini e Verdini – che starebbe quindi con Rodolfo Salemi – rappresenterebbe una vera e propria batosta per il capo del Carroccio, che questa settimana ha lasciato il Viminale e la carica che negli ultimi 14 mesi ha accresciuto la sua popolarità e l’apprezzamento degli italiani per la sua figura di leader nazionale.

Sembra che la figlia di Denis, Francesca Verdini, abbia infatti tradito l’ex ministro dell’Interno con l’ex concorrente dell’edizione 2019 di Temptation Island.

Si parla di un’amicizia molto intima tra la 28enne e il tentatore Salemi.

