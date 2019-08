L’ennesimo “no” della Regina alla richiesta particolare di Harry e Meghan

Harry e Meghan ricevono l’ennesimo “no” dalla nonna, la Regina Elisabetta II

La duchessa di Sussex Meghan Markle e il marito Harry alle prese con i “no” della Regina. Non è di certo la prima volta che i duchi di Sussex si scontrano con la nonna, Sua Maestà la Regina. Stavolta alla base della rabbia di Elisabetta II ci sarebbe una richiesta particolarmente ambiziosa di Harry e Meghan.

Secondo quanto si legge sui tabloid britannici, infatti, il principe Harry e consorte avrebbero chiesto alla nonna di poter vivere – nientepopodimeno che – in un’ala precisa del castello di Windsor. La richiesta risale a qualche tempo prima del matrimonio dei due, celebrato il 18 maggio 2018, quando i due iniziavano a mettere le basi per la loro vita insieme nel Regno Unito.

In quel momento Harry e Meghan avrebbero avanzato la richiesta di ottenere una parte del castello di Windsor, ma la sovrana non ci avrebbe pensato due volte rispondendo con un “no” secco alla richiesta della coppietta che stava per sposarsi.

E, infatti, lo sappiamo bene che i due si sono dovuti “accontentare” in un primo momento di Kensington Palace, dove i due sono rimasti per qualche tempo, prima di trasferirti a Fragmore Cottage, non troppo lontano proprio da Windsor.

Qui i due si sono trasferiti dopo qualche mese, dopo una lunga ristrutturazione costata milioni di sterline alla famiglia reale. Una parte delle spese è stata coperta dai “risparmi” di Harry e Meghan, ma alcuni lavori sono stati finanziati direttamente dai sudditi.

Altro motivo, questo, che rende i duchi di Sussex non sempre amatissimi dai britannici, che in più di un’occasione hanno avuto da ridire sulle loro abitudini. Come quando quest’estate i due sono volati a Nizza utilizzando un jet privato, suscitando il malcontento di tanti sudditi che si sono sentiti presi in giro dalle prediche ambientaliste della coppia.

