Reddito di cittadinanza news: tutte le ultime notizie di oggi giovedì 30 agosto 2019

Tutte le ultimissime news di oggi, venerdì 30 agosto 2019, sul Reddito di cittadinanza. Dal 6 marzo 2019 è possibile fare richiesta per il sussidio fortemente voluto dal Movimento 5 Stelle introdotto dal decreto 4/2019 insieme alla riforma delle pensioni Quota 100 e dal destino incerto ora che M5s e Pd andranno al governo insieme. Ecco le ultime notizie:

– SE NON VISUALIZZI GLI ULTIMI AGGIORNAMENTI, CLICCA QUI –

(Aggiornare in continuazione per leggere tutti gli ultimi aggiornamenti)

COSA SUCCEDE COL GOVERNO M5S-PD

Stando alle ultimissime news che arrivano dal fronte governo M5s-Pd, i 5 Stelle sarebbero disposti ad avallare una revisione del piano pensioni Quota 100, voluto dalla Lega e con cui da quest’anno è possibile uscire in anticipo dal mondo del lavoro. Una “merce di scambio” col Pd perché i pentastellati non hanno alcuna intenzione di rinunciare al loro cavallo di battaglia: il reddito di cittadinanza.

Reddito di cittadinanza, le cose da sapere

Su TPI abbiamo affrontato in maniera approfondita il tema del reddito di cittadinanza. In questo articolo abbiamo spiegato le regole della carta e quali sono gli acquisti consentiti e quelli vietati. In questo articolo, invece, abbiamo spiegato in che modo è possibile visualizzare il saldo della Rdc Card: ricordiamo che i soldi del sussidio devono essere spesi entro entro il mese successivo a quello di erogazione o l’importo subirà una decurtazione del 20 per cento.

Tutte le notizie del reddito di cittadinanza di ieri, giovedì 29 agosto 2019

Per tutti i dettagli sui requisiti, come anche sulla card, i pagamenti e le modalità per presentare domanda, qui di seguito una serie di link utili:

🔴 TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU REDDITO DI CITTADINANZA E PENSIONI