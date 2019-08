Previsioni meteo di oggi, 30 agosto 2019: temperature, mari e venti in Italia

Quali sono le previsioni meteo di oggi, venerdì 30 agosto 2019? Chi non controlla spesso il meteo per sapere che tempo farà oggi in Italia? Sereno? Nuvoloso? È prevista pioggia? Le previsioni a Roma oggi? Tante domande a cui i meteorologi cercano di dare risposte precise e in tempo reale grazie a studi scientifici approfonditi e dettagliati.

Di seguito le previsioni meteo (fornite dall’Aeronautica Militare) per la giornata di oggi, venerdì 30 agosto 2019.

Previsioni meteo oggi venerdì 30 agosto 2019 | NORD

Al nord Italia cielo sereno o poco nuvoloso su tutte le regioni, ad eccezione di annuvolamenti compatti sui rilievi, in particolare al nord-est, con associati occasionali rovesci e temporali.

CENTRO E SARDEGNA

Sulla Sardegna nuvolosità irregolare, a tratti intensa, con precipitazioni sparse a carattere di rovescio o temporale, in riduzione durante la serata. Sulle regioni peninsulari iniziali ampi spazi di cielo sereno seguiti però da annuvolamenti compatti lungo la dorsale appenninica e restanti aree interne, con rovesci e temporali specie sulle relative zone tirreniche. Dalla sera fenomeni in attenuazione e diradamento della nuvolosità con estese aperture.

SUD E SICILIA

Al sud nubi in aumento sulle regioni tirreniche con rovesci e temporali sparsi fino al pomeriggio. Dalla sera diradamento della copertura, ad eccezione del settore siciliano dove le schiarite arriveranno solo nelle ore successive. Sul resto del sud cielo sereno o poco nuvoloso, salvo locali addensamenti a ridosso delle aree appenniniche.

Previsioni meteo oggi venerdì 30 agosto 2019 | TEMPERATURE

Temperature minime in rialzo su Liguria, Val Padana, rilievi Tosco-Emiliani, Sardegna e Lazio centro-meridionali, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia settentrionale e Basilicata tirrenica. In lieve calo su Alpi centrali ed aree tirreniche della Sicilia orientale. Stazionarie altrove. Massime in lieve aumento su Valle d’Aosta, Sardegna settentrionale, Umbria, aree costiere del Lazio, regioni meridionali peninsulari e Sicilia. In diminuzione su Veneto, Friuli Venezia Giulia, restante territori sardo, appennino centro-meridionale e Salento. Senza variazioni sul resto dell’Italia.

VENTI

Venti deboli variabili sulla Sardegna con colpi di vento nelle aree temporalesche. Deboli settentrionali sul resto dell’Italia con rinforzi lungo la dorsale appenninica.

Previsioni meteo oggi venerdì 30 agosto 2019 | MARI

Da poco mossi a mossi il mare e il canale di Sardegna, lo stretto di Sicilia e l’Adriatico meridionale. Generalmente poco mossi i restanti bacini.