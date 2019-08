Potere assoluto: trama, cast e streaming del film in onda stasera su Rete 4

Questa sera, venerdì 30 agosto 2019, va in onda in prima serata su Rete 4 alle 21.25 Potere assoluto, film del 1997 per la regia di Clint Eastwood e basato sul romanzo omonimo di David Baldacci.

Potere assoluto film | Trama

Il film racconta la storia di Luther Whitney, un professionista del furto prossimo al ritiro. Prima di abbandonare il mestiere, però, Luther si prefigge un ultimo grande colpo. Pronto a chiudere la carriera in bellezza, non potrà però prevedere che la padrona di casa abbia rinunciato all’ultimo momento a partire per il week-end insieme al marito; ma, soprattutto, non potrà prevedere che questa riceva in casa il suo amante, e che questo sia il Presidente degli Stati Uniti.

Il malvivente finirà dunque per assistere all’omicidio involontario della donna da parte delle guardie del corpo del Presidente, e quando il caso verrà insabbiato Luther diventerà un personaggio molto scomodo, a cui polizia e servizi segreti daranno la caccia.

Potere assoluto film | Cast

Qui di seguito il cast del film al completo, con gli attori e i rispettivi personaggi interpretati:

Clint Eastwood – Luther Whitney

– Luther Whitney Gene Hackman – Presidente Alan Richmond

– Presidente Alan Richmond Ed Harris – Seth Frank

– Seth Frank Laura Linney – Kate Whitney

– Kate Whitney Scott Glenn – Bill Burton

– Bill Burton Dennis Haysbert – Tim Collin

– Tim Collin Judy Davis – Gloria Russell

– Gloria Russell E.G. Marshall – Walter Sullivan

– Walter Sullivan Melora Hardin – Christy Sullivan

– Christy Sullivan Penny Johnson Jerald – Laura Simon

– Laura Simon Richard Jenkins – Michael McCarty

Potere assoluto film |Trailer

Ecco il trailer del film:

Potere assoluto film | Streaming

Dove vedere in tv il film Potere assoluto? La pellicola viene trasmessa, a partire dalle 21,30, stasera – venerdì 30 agosto 2019 – su Rete 4. Per vederlo, quindi, vi basta sintonizzarvi sul quarto canale del vostro digitale terrestre, o sul 504 per la versione in HD. In alternativa, se siete clienti Sky potete andare al tasto 104 del vostro telecomando.

Ma Potere assoluto è disponibile anche in streaming. Come? Su Mediaset Play, la celebre piattaforma streaming del Biscione, presente sia sul sito ufficiale che sotto forma di app per iOS e Android. Mediaset Play è completamente gratis: per usufruirne, è sufficiente accedere con mail o social network. Poi andare sul menu a tendina e selezionare Rete 4.

Come vedere Rete 4 in streaming