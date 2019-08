Pensioni news: ultime notizie e novità di oggi 30 agosto 2019

In questo articolo tutte le ultime news su pensioni e previdenza sociale. Le ultime notizie nel dettaglio su riforme, modifiche, regole, Quota 100, pensioni anticipate e tanto altro. Ecco le ultime novità di oggi, venerdì 30 agosto 2019:

GOVERNO M5S-PD, IL PIANO PER PENSIONI E QUOTA 100

Ci sarebbe anche una riforma del settore previdenziale nel programma che il Movimento 5 stelle ha consegnato al Pd dopo l’accordo per formare un nuovo governo sotto l’egida di Giuseppe Conte premier. L’ottica, stando a indiscrezioni, è sempre quella del superamento della legge Fornero.

Anche gli otto miliardi di euro previsti per il 2020 per Quota 100 potrebbero essere messi in discussione da un governo Pd-M5S. Ricordiamo che con l’attuale riforma, voluta dalla Lega di Matteo Salvini è possibile andare in pensione a 62 anni con 38 anni di contributi. Una fase transitoria, perché l’idea del Carroccio è sempre stata di passare nel giro di un triennio a quota 41 (ossia in pensione con 41 anni di contributi). Ma in prospettiva potrebbe cambiare tutto.

Stando alle ultimissime news, se da un lato i 5 Stelle, infatti, sembrano disposti ad avallare una revisione del piano con cui da quest’anno è possibile uscire in anticipo dal mondo del lavoro, dall’altro non hanno alcuna intenzione di rinunciare al loro cavallo di battaglia: il reddito di cittadinanza.

