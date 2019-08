Oroscopo Paolo Fox domani 31 agosto 2019: le previsioni per tutti i segni

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI 31 AGOSTO 2019 – Paolo Fox è per tutti il guru degli astrologi. Il suo oroscopo, è da sempre uno dei più seguiti e apprezzati, grazie alla fiducia che negli anni è riuscito a conquistarsi, facendolo diventare un personaggio televisivo molto conosciuto, parte integrante di trasmissioni come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri.

Ma cosa prevede l’oroscopo di Paolo Fox di domani? Ecco le previsioni di domani, sabato 31 agosto 2019, segno per segno:

Oroscopo Paolo Fox domani 31 agosto 2019 | Previsioni

Cari amici dell’Ariete, avete molti pensieri per la testa in questi giorni, il lavoro vi tormenta e anche le vostre finanze contribuiscono ad aumentare la vostra angoscia. Avete la testa talmente piena di problemi che non c’è posto per l’amore, slittato drasticamente in secondo piano. Avvertite la necessità di dare priorità soltanto al lavoro in vista di un autunno complicato, dovrete mettervi in gioco.

Cari amici del Toro, le stelle sono dalla vostra parte in questo periodo e continueranno a esserlo ancora per un bel po’. Approfittate dell’occasione per concedervi un passo in avanti, i pianeti favorevoli non basteranno da soli per portare felicità nella vostra vita, dovrete impegnarvi e vedrete che i risultati arriveranno. Non abbiate paura dei cambiamenti.

Cari Gemelli, la giornata di domani prevede una dose di nervosismo che avrà difficoltà ad andar via. Potreste discutere con qualcuno e non sarete in grado di lasciar correre, secondo il vostro modesto parere avete subito troppe ingiustizie e non ne potete più. Il vostro nervosismo potrebbe essere causato anche dalla stanchezza che aumenta di giorno in giorno, una stanchezza fisica e psicologica che riguarda in particolare la vita professionale. Provate a staccare la spina.

Cari amici del Cancro, la giornata di domani secondo Paolo Fox vi porta finalmente fuori dalla bolla di confusione, è soltanto questione di tempo – e pazienza – e vedrete che da settembre la vostra vita migliorerà dal punto di vista professionale e sentimentale. Se avete avuto una discussione di recente con una persona cara, dovreste imparare a chiedere scusa.

Cari amici del Leone, quella di domani sarà una giornata positiva per gli affari secondo Paolo Fox, potrete guadagnare qualche extra con facilità, quindi non perdete il momento, approfittatene. Il vostro impegno in questi giorni sarà premiato, le stelle sono dalla vostra parte. Anche l’amore procede per la sua strada.

Oroscopo Paolo Fox domani 31 agosto 2019 | Vergine

Cari amici della Vergine, le stelle sono dalla vostra parte per organizzazioni future. A breve partirà qualcosa di importante, un progetto a cui tenete particolarmente, e la buona influenza delle stelle vi accompagnerà non soltanto nel lavoro ma anche nell’amore. Chi vive una relazione stabile potrà avvertire il bisogno di concretizzare maggiormente il futuro.

Cari amici della Bilancia, il weekend sarà all’insegna dell’amore, darete spazio ai vostri sentimenti e vivrete forti emozioni che ricorderete a lungo. L’influenza positiva della Luna che da domenica entra nel vostro segno vi accompagnerà per tutta la settimana.

Ma, se l’amore sta vivendo il suo periodo migliore, i problemi non tardano ad arrivare nel lavoro, anche a causa di Saturno dissonante.

Cari amici dello Scorpione, secondo Paolo Fox sarà un weekend interessante per gli innamorati. Mercurio, Venere e Marte vi spingono a esplorare maggiormente i vostri sentimenti, coccolate il vostro partner con una dolce sorpresa. In questi giorni la fortuna bacia anche le vostre finanze grazie all’aiuto di Giove.

Oroscopo Paolo Fox domani 31 agosto 2019 | Sagittario

Cari amici del Sagittario, quella di domani sarà una giornata piuttosto grigia per voi, il vostro umore non è dei migliori, siete nervosi e agitati, stanchi e forse fin troppo insoddisfatti. Il malumore potrebbe intaccare anche la sfera sentimentale, siate cauti e se siete indecisi tra due persone, nel senso che state vivendo due storie parallele, dovreste prendere una decisione perché potreste scottarvi con questo gioco.

Cari Capricorno, Paolo Fox vi consiglia di fare attenzione ai ritorni di fiamma, perché non sempre portano buone notizie, soprattutto se l’interesse si manifesta soltanto da parte vostra. La cosa migliore da fare in casi del genere è guardare da un’altra parte e cercare un amore fortunato altrove, dove l’interesse è bilaterale.

Cari amici dell’Acquario, state per lasciarvi alle spalle un periodo difficile, forse il peggiore di quest’anno, avete assaporato molto stress per diversi motivi e la solitudine è diventata insopportabile. Avete preferito le vostre idee alle amicizie e questo ha causato un netto distacco, ma le cose miglioreranno. Ancora qualche problema legato alle finanze, attenzione alle spese.

Cari amici dei Pesci, la giornata di domani crea qualche disagio anche a causa della Luna in opposizione. Avvertite una certa frustrazione negli ultimi tempi, non vi sentite apprezzati in quello che fate, il lavoro vi crea soltanto malcontento che sfocia in tensione. Evitate di riversare questo stato d’animo nella vostra vita sentimentale.

