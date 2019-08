Oroscopo di oggi 30 agosto | Previsioni | Del giorno | Astrologia | TPI | Segni | Astri

OROSCOPO DI OGGI 30 AGOSTO 2019 TPI – Sono in tanti gli italiani che ogni giorno cercano le previsioni dell’oroscopo. Scaramanzia o meno, l’oroscopo è un modo per provare a capire in anticipo la piega che prenderà la propria giornata.

Qual è l’oroscopo del giorno? Cosa prevedono le stelle e i pianeti per voi? Che giornata sarà? Che influenza avranno i pianeti sul nostro umore? Ecco le previsioni della giornata di oggi, venerdì 30 agosto 2019. L’oroscopo di TPI:

Oroscopo di oggi venerdì 30 agosto 2019

Cari amici dell’Ariete, quest’oggi avrete la lamentela facile. Niente sembra soddisfarvi e sarà più facile per voi concedervi qualche critica piuttosto che perseguire nuovi spunti. La permalosità vi distinguerà quest’oggi e non sarà facile avere a che fare con voi, non rendete le cose ancor più difficili di come sono già.

Cari Toro, la vostra timidezza non è un segreto per nessuno. Quest’oggi, a causa della Luna in trigono nel vostro segno, questa vostra caratteristica potrebbe essere accentuata e vi vincolerà nei rapporti interpersonali. Per fortuna nel weekend per voi sarà più facile aprirvi verso il prossimo e parlare a cuore aperto con il vostro interesse sentimentale.

Oroscopo di oggi 30 agosto 2019 | Gemelli

Cari amici dei Gemelli, la Luna in Vergine unita a Mercurio potrebbe causare qualche disguido temporaneo. Non perdete la testa, i problemi arrivano per tutti, nel weekend la vostra situazione dovrebbe migliorare, tutto sta nel modo in cui affrontate la situazione. State aspettando una buona notizia, purtroppo non arriverà, piuttosto piomberanno delle risposte che non avevate cercato.

Cari amici del Cancro, la Luna in Vergine vi fa brillare nell’oroscopo di oggi e vi aiuterà a essere piuttosto razionali sulle vostre decisioni per il futuro. Non tutto il male vien per nuocere, dovreste trarre qualche insegnamento dalle vostre disavventure perché vi renderanno più forti nel futuro. L’amore nel frattempo vi accompagna sottobraccio.

Cari amici del Leone, questa sarà una giornata problematica, affronterete diverse turbolenze, professionali e sentimentali. Mentre a lavoro dovete contenere la vostra voglia di attaccar briga, in amore darete libero sfogo alla vostra frustrazione e il rapporto di coppia potrebbe risentirne.

Oroscopo di oggi 30 agosto 2019 | Vergine

Cari Vergine, i pianeti allineati nel vostro segno vi porteranno verso grandi esperienze, quest’oggi ogni emozione sarà vissuta al massimo, le sfide non vi spaventano, a differenza della vita di coppia che ultimamente vi calza un po’ stretta. Dovete decidere se continuare lungo questa strada o cambiarla, mettendo un punto definito. L’importante è non tentennare.

Cari amici della Bilancia, la vostra curiosità oggi non ripaga, anche perché la timidezza prende il sopravvento e vi escluderà da alcune cerchie sociali. Forse non è il caso d’inimicarsi possibili alleati, tenete la bocca chiusa e lasciate correre per questa volta, vi rifarete prossimamente. L’amore, che da un po’ aveva deciso di non farsi sentire, è pronto a tornare nella vostra vita.

Cari Scorpione, la Luna in Vergine stimola il vostro lato irritabile, quest’oggi sarete intrattabili e dovreste ridurre al minimo indispensabile il rapporto con la società. Non sarà facile gestire il malcontento a lavoro così come i vostri colleghi, che tenteranno di aiutarvi causando forse ulteriori danni. Nel weekend la situazione migliorerà.

Oroscopo di oggi 30 agosto 2019 | Sagittario

Cari Sagittario, la vostra vita sentimentale non sembra procedere a gonfie vele, c’è qualcosa che ha rallentato la vostra storia, non capite bene cosa, sarà il caso di prendersi un momento per riflettere? Se avete qualcosa da dire, è arrivato il momento di buttarlo fuori prima che sia troppo tardi.

A darvi qualche soddisfazione in più per fortuna è il lavoro.

Cari amici del Capricorno, la Luna in Vergine vi aiuterà a raggiungere i vostri obiettivi di vita, lievitati nel corso dell’estate. Le esperienze che avete accumulato durante questi mesi vi hanno permesso di allargare gli orizzonti e avete capito di volere di più, non volete più accontentarvi.

Cari Acquario, la giornata di oggi vi metterà davanti a una scelta. Siete arrivati alla resa dei conti, non potete più prendere tempo, fate del male soltanto a voi stessi. Dovete ragionare con la vostra testa, gli altri possono soltanto darvi un consiglio, ma la decisione deve essere vostra.

Cari amici dei Pesci, dovete imparare a capire di chi fidarvi perché non possono essere tutti vostri amici, anzi, la cattiveria esiste e qualcuno potrebbe fingere di avere a cuore il vostro benessere soltanto per colpirvi dove fa più male. Tenete gli occhi aperti, saranno giornate di verità.

I segni fortunati del mese

Ogni mese, gli astrologi come Paolo Fox prevedono anche quali sono i segni fortunati e quelli che invece avranno un po’ meno di gioie dagli astri. Per quanto riguarda agosto 2019, tra i segni fortunati c’è di sicuro l’Ariete, prosegue per voi un periodo d’oro, siete d’altronde uno dei segni migliori di tutto l’anno.

Bene anche il Leone, specie in amore. Ma anche i Gemelli, che godono di un quadro astrale davvero positivo.

Mese positivo anche per il Capricorno: sul lavoro otterrete le soddisfazioni che da molto stavate attendendo.