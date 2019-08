Oroscopo di domani 31 agosto 2019 a cura di TPI: le previsioni del giorno

Qual è il mio oroscopo per la giornata di domani, 31 agosto 2019? Anche se qualcuno non lo ammetterà mai, tutti abbiamo consultato – almeno una volta – l’oroscopo. Per scoprire come sarà stata la nostra giornata/mese/anno o per cercare sicurezze per il prossimo futuro dal punto di vista dell’amore, del lavoro e della fortuna.

Ma qual è il mio oroscopo per la giornata di domani? Che giorno mi attende? Di seguito l’oroscopo di TPI per la giornata di domani, sabato 31 agosto 2019:

Ariete

Cari amici dell’Ariete, domani Giove in Sagittario in quadratura con la Luna potrebbe incidere sulla vostra performance sociale. Prima di aprire la bocca, riflettete per dieci secondi e valutate il da farsi. Una gaffe commessa domani potrebbe essere dimenticata difficilmente, soprattutto a lavoro. I colleghi ultimamente non vedono di buon occhio il vostro scintillio, non fatevi intimidire ma non esagerate neppure. Proteggete quello che avete.

Toro

Cari amici del Toro, la giornata di domani vedrà la Luna congiunta a Venere in trigono con il vostro segno e vi aiuterà ad approfondire la vostra vita sentimentale. Chi è stato fortunato abbastanza da trovare l’amore dovrà lottare con le unghie e con i denti per tenerselo stretto, state attraversando una fase complicata dove la notte sembra più buia che mai, ma non temete: tornerà il sole. Chi avverte il bisogno di cambiare, dovrebbe cercare di capire da dove partire.

Oroscopo di domani 31 agosto 2019 | Gemelli

Cari amici dei Gemelli, la giornata di domani vi vedrà un tantino suscettibili, evitate di prendere tutto sul personale, non deve ruotare tutto attorno a voi. Imparate a farvi scivolare di dosso le congetture, soprattutto quelle che si respirano tra le scrivanie d’ufficio, dovreste essere liberi di pensare con la vostra testa senza farvi soggiogare dal pensiero altrui.

Cancro

Cari amici del Cancro, la giornata di domani vedrà la Luna ancora in Vergine e vi aiuterà a ripartire da capo. Inutile piangere sul latte versato, quello che dovete fare è affrontare i problemi a testa alta, mai con il naso all’ingiù. Non mostrate le debolezze al nemico perché ne farà il suo punto di forza. Piuttosto, armatevi di scudo e spada e fatevi largo nella massa per emergere.

Leone

Cari amici del Leone, l’oroscopo di domani vede una forte diffidenza da parte vostra. Il lavoro ultimamente non vi entusiasma più, avvertite un grande freno e non siete certi che questo dipenda soltanto dalla vostra poca pazienza. Forse non avvertite lo stimolo giusto per cambiare le cose, allora cosa fare? Rimanere bloccati in questo limbo di esasperazione o reagire e farsi rispettare?

Oroscopo di domani 31 agosto 2019 | Vergine

Cari amici della Vergine, se un rapporto non funziona più e avete provato a rianimarlo più volte, forse è il caso di interromperlo. Ogni tanto tagliare i rami secchi fa bene, corrisponde a una rinascita che, per quanto piccola, può donare grande serenità al vostro cuore. Questo è un periodo delicato per voi, fate spazio a nuovi amori e interessi.

Bilancia

Cari amici della Bilancia, avete bisogno di un po’ di spazio personale, allontanandovi dalla famiglia e dal partner, che negli ultimi tempi hanno deciso di tormentarvi con la loro assidua presenza. Volete coltivare di più i vostri hobby, se il vostro partner non lo capisce prima di arrivare allo scontro provate a parlargliene in modo sereno e democratico.

Scorpione

Cari Scorpione, la Luna opposta a Nettuno potrebbe acuire il vostro sospetto. Ultimamente non si respira un’aria serena a lavoro, siete in attesa di una risposta che tarda ad arrivare, ma la verità è che potreste anche averne paura. La prudenza non è mai troppa, evitate di dare nell’occhio e non ficcanasate nella vita dei vostri colleghi soltanto per estrapolare il pettegolezzo che v’interessa.

Oroscopo di domani 31 agosto 2019 | Sagittario

Cari Sagittario, domani la Luna in Vergine vi renderà intolleranti nei confronti del mondo. In particolare, la vostra relazione potrebbe cadere in crisi a causa del vostro malumore, causato in prima linea forse proprio dall’insoddisfazione sentimentale. Ricordatevi che nessuno è perfetto, neanche voi, quindi valutate bene le parole da riferire al vostro partner quando vorrete affrontare l’elefante nella stanza.

Capricorno

Cari amici del Capricorno, Luna in Venere vi aiuterà ad affrontare le vostre insicurezze così come le vostre emozioni. Ne avete così tante che non sapete come gestirle, vorreste un manuale per riorganizzare il tumulto che avete dentro. Non abbiate timore di imparare a scoprirvi, c’è sempre da imparare e se siete in una fase di transizione datevi tempo per capire dove state andando.

Acquario

Cari Acquario, la giornata di domani vi indirizzerà verso qualcosa di nuovo, siete sempre alla ricerca di nuovi stimoli e imparate in fretta, motivo per cui avete bisogno di coltivare di più il vostro interesse filosofico. Non ponetevi alcun limite, se c’è qualcosa che vi appassiona non lasciatela andare. L’amore si è fermato, non corre più come una volta, forse dovreste dargli la giusta spinta per ripartire.

Pesci

Cari amici dei Pesci, la Luna opposta a Nettuno alimenterà le vostre paranoie. Evitate di perdervi nei vostri pensieri, piuttosto confidatevi con qualcuno a voi vicino e provate a distrarvi, concedendovi un’uscita tra amici. Approfittate del weekend per ricaricare le pile, da lunedì ci sarà da galoppare.

Di che segno sei?

I segno zodiacali sono dodici: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. A ciascuno segno sono ricondotte caratteristiche comportamentali e uno dei quattro elementi: Aria, Acqua, Terra e Fuoco.

I segni di fuoco sono: Ariete, Leone e Sagittario.

Quelli di terra sono Toro, Vergine e Capricorno.

Quelli di aria sono: Gemelli, Bilancia e Acquario.

I segni di acqua sono: Cancro, Scorpione e Pesci.

Oroscopo di domani 31 agosto: come si calcola l’ascendente

L’ascendente rappresenta il segno zodiacale che, al momento della nascita, si trova sull’orizzonte est locale. Secondo l’astrologia, l’influenza dell’ascendente si manifesta nel mondo in cui la persona si comporta con chi lo circonda.

