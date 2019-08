Oroscopo Branko 31 agosto 2019 | Oggi | Del giorno | Previsioni | Astrologia | Astri

OROSCOPO BRANKO 31 AGOSTO 2019 – Anche oggi Branko ha letto le stelle per noi, come ogni giorno. Come sempre il suo oroscopo è riportato da una delle principali testate nazionali come “Il Messaggero”.

Cosa dicono gli astri oggi, secondo l’oroscopo di Branko? Di seguito le previsioni complete segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, sabato 31 agosto 2019.

Ariete

Lavoro, forma e affari sono tre ambiti in cui oggi avrete tanta fortuna. E se avete un socio della Vergine, conviene tenerselo stretto e su cui contare quando volete riposare un po’. In amore tanta fortuna.

Toro Con la Luna nuova la fortuna vi bacia per tutto il giorno, anche e soprattutto in amore, e grazie alla Vergine. Questo sabato è brillante per Il Toro, che ha dalla sua anche Saturno e Urano. Cogliete tutte le opportunità che arrivano anche per quanti riguarda l’amicizia.

Oroscopo Branko 31 agosto 2019 | Gemelli

Con il clima variabile dovete stare attenti alla salute, e anche ai cambiamenti in ambito professionale: mantenete la calma se le cose non vanno come volete e attendete Mercurio più sicuro per avviare nuovi progetti. Attenti alle persone a doppia faccia, di cui spesso non vi accorgete.

Giorno perfetto per prendere le decisioni giuste in ambito domestico e lavorativo, per portare avanti quei cambiamenti a cui pensate da un po’, da quando Saturno è in Capricorno. Saturno è ancora lì, ma oggi vi lascia liberi di prendere iniziative. Urano in Toro molto importante per finanze a amore.

Influssi positivi concentrati per voi in un unico giorno come non succedeva da molto tempo, motivo per cui potrete prendervi delle soddisfazioni in ambito sentimentale, personale, morale e materiale. Sarà così fino al 23 settembre, non perdete le buone occasioni. E state tranquilli, se il cuore è agitato, qualcuno lo fermerà.

Oroscopo Branko 31 agosto 2019 | Vergine

Venere nel segno vi rende belli e luminosi, come la Luna nuova, che contiene tesori nascosti. Non vi resta che scoprire cosa ha in serbo per voi il presente, in ambito personale e professionale. Poi con calma vi farete un’idea sul futuro. Seminate, e raccoglierete, perché la terra è fertile.

Branko vi paragona a Melato e Giannini nel film Travolti da un Insolito Detstino, della Wertmüller: siete su una barca in mezzo alle onde alte di un bel mare azzurro. Nettuno vi manda energie positive perché si trova in Pesci. Se in ambito lavorativo vi sentite agitati, vuol dire che dovete pensare a un cambiamento. Le tasche sono ancora piene. Fate un bilancio rilassato dell’anno e se necessario portate a termine le cose in sospeso entro il 23 settembre.

L’intuito vi suggerisce quando qualcuno ha bisogno di voi. Sapete infondere allegria ottimismo alle persone che vi sono più legate, a parenti e amici, e per questo la vita si riempirà presto di nuove persone. Manca un supporto un po’ più consistente da parte di persone di potere o che stimate, ma arriverà anche questo. Un sabato di stelle d’amore per voi!

Oroscopo Branko 31 agosto 2019 | Sagittario

Oggi avrete diversi disturbi intestinali per via della Luna in Vergine, e non solo per la Luna: anche Mercurio ci mette lo zampino. Il pianeta vi dice che non siete stati attenti ad alcuni dettagli lavorativi o alle finanze. Ma per Venere non dovete rincorrere quello che ormai è scappato via, specialmente in amore. Abbiate pazienza e divertitevi.

Capricorno

Saturnoè il pianeta guida del segno, che quest’estate è particolarmente generoso con voi, anche oggi. Sfruttate la Luna è n Vergine per portare a termine affari, fare un salto di carriera o dichiarare a qualcuno il vostro amore. Potenti influssi passionali oggi per voi.

Acquario

La Luna nuova in Vergine assume un’importanza strategica per le prossime mosse di carriera e negli affari, che però dovete riprendere a curare dopo metà settembre, quando i nuovi pianeti saranno in Bilancia. Il cuore salta per amore.

Pesci

Parafrasando un classico del cinema: Via con il mare. Il mare rappresenta il movimento dei vostri pensieri e dei sentimenti nel cuore. Ma con la Luna in Bilancia in arrivo domani, e idee si schiariranno. Aiutatevi con un po’ di relax.