Oroscopo Branko 30 agosto 2019 | Oggi | Del giorno | Previsioni | Astrologia | Astri

OROSCOPO BRANKO 30 AGOSTO 2019 – Anche oggi Branko ha letto le stelle per noi, come ogni giorno. Come sempre il suo oroscopo è riportato da una delle principali testate nazionali come “Il Messaggero”.

Cosa dicono gli astri oggi, secondo l’oroscopo di Branko? Di seguito le previsioni complete segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, venerdì 30 agosto 2019.

Ariete

Cari amici dell’Ariete, la Luna nuova in Vergine favorisce il vostro ritorno alla vita quotidiana, a quella routine di studio o lavoro che purtroppo torna con la fine delle vacanze e dell’estate. Osate pure, fate proposte, richieste, le stelle garantiscono buona fortuna e che otterrete tutto quello che desiderate. Ottima la salute.

Toro Cari Toro, nonostante le stelle abbiano ottime previsioni per il vostro fine settimana, sabato e domenica non saranno giornate propriamente tranquille. Qualche discussione potrebbe alterare la vostra serenità umorale, ma non temete si tratta di un momento passeggero. I pianeti vi vedono felici.

Oroscopo Branko 30 agosto 2019 | Gemelli

Cari Gemelli, se avete in mente di dare il via a iniziative importanti è il caso di attendere momenti migliori di questo. Le stelle, infatti, non favoriscono i vostri progetti e non vi fanno prendere decisioni in serenità. Delegate a qualcuno di fiducia alcune scelte. Bene l’amore.

Cari Cancro, la Luna nuova in Vergine farà soffiare il vento in poppa e vi spingerà, felici e sorridenti, verso i vostri obiettivi professionali. Urano e Sole, invece, vi elettrizzano e vi incoraggiano a provare nuovi sentimenti, a lasciarvi andare alla passione.

Cari Leone, Giove vi assicura in questi giorni un certo successo finanziario,ma dovrete sapere giocare bene le vostre carte, selezionando cosa fare e chi vedere. Favoriti i legami con il Toro, che siano professionali o amorosi.

Oroscopo Branko 30 agosto 2019 | Vergine

Cari amici della Vergine, è tutta l’estate che attendete questo momento così propizio per l’amore, quello che cercate, che sa darvi le cose di cui avete bisogno da tempo. Ma non solo, perché le stelle vi assicurano ora ottimi guadagni, viaggi e investimenti. È il vostro mese, d’altronde.

Cari Bilancia, in questo periodo i vostri transiti sono un po’ anonimi, nonostante le stelle non abbiamo cattive notizie. Siete un po’ annoiati e apatici, avete bisogno di una scossa. Fate attenzione alla salute, non proprio al top in queste giornate.

Cari Scorpione, l’oroscopo di Branko suggerisce di lanciarsi verso nuovi traguardi professionali e personali, poiché i pianeti sono dalla vostra e vi assicurano un certo successo. Il futuro è più florido ai vostri occhi, ora che la tempesta è passata. Amore splendido.

Oroscopo Branko 30 agosto 2019 | Sagittario

Cari amici del Sagittario, siete un po’ spossati e nervosi e le stelle suggeriscono anche di riorganizzare alcune cose della vostra vita, come il lavoro. State disperdendo energia a causa del caos che regna nei vostri affari. Dedicatevi all’amore, alla famiglia, ai figli.

Capricorno

Cari Capricorno, questa è la giornata perfetta per prendersi qualche rivincita. Il vostro cielo, in trigono tra Sole e Urano, è proprio quello adatto e favorevole a far giungere occasioni da non perdere e nuovi e appassionanti relazioni sentimentali. Lasciatevi andare.

Acquario

Cari Acquario, il vostro istinto, fiuto, è sopraffino, e vi guiderà esattamente lì dove volete andare. In particolare verso un incontro fortunato, con qualcuno che finalmente sa capirvi, ascoltarvi, saziarvi. A lavoro un po’ di caos, cercate l’ordine e ristabilitelo.

Pesci

Cari Pesci, questo fine agosto è particolarmente faticoso per voi. Avete in mente di far partire nuove iniziative, ma siete in attesa dell’onda giusta da cavalcare. Fisico e salute risentono un po’ della vostra irrequietezza, ma per fortuna c’è l’amore a far aprire un buon mese di settembre.