Gli oggetti più strani ritrovati negli hotel dal personale alberghiero | FOTO

Preservativi usati, borse piene di immondizia, sex toys: sono solo alcuni degli oggetti più strani e curiosi ritrovati negli hotel dal personale alberghiero.

A pubblicare una serie di fotografie, che mostrano alcune di queste stranezze, è stato il sito internet Bored Panda.

Le immagini mostrano camere devastate e sporche, oggetti misteriosi dimenticati dagli ospiti, macchie indecifrabili. Le foto non solo evidenziano la maleducazione di molti ospiti, ma anche la mancanza di rispetto per il personale addetto alla pulizia delle camere.

Di seguito, vengono proposte alcune delle foto pubblicate dal sito.

Nella prima istantanea, scattata in un albergo del Regno Unito, la stanza non è stata lasciata esattamente come trovata inizialmente.

Nella seconda, invece, gli ospiti hanno pensato bene di lasciare i rifiuti sul pavimento, incluso il materasso del letto, finito per terra per chissà quale motivo.

In questo caso, gli ospiti dell’hotel sono stati più “cortesi” lasciando addirittura tre bustoni colmi di immondizia, accumulata chissà come.

L’addetta alle pulizie di questo albergo statunitense, invece, non poteva credere ai suoi occhi quando ha visto il lavandino del bagno della camera dell’hotel rotto in diversi pezzi.

Anche gli spazi comuni non sono “immuni” dalla maleducazione degli ospiti: in questo caso è una piscina a essere sporcata con quelli che sembrano i resti di un pollo fritto.

L’ospite di questo albergo di New York, invece, ha voluto fare uno scherzo al personale dell’hotel in cui alloggiava, facendo credere che sotto le lenzuola si nascondesse il cadavere di una persona.

In questa occasione, invece, l’addetta alle pulizie ha trovato un preservativo, oltretutto usato, incastrato nel sistema di estinzione ad acqua, situato sul soffitto della camera.

L’addetta alle pulizie di questo albergo newyorkese, invece, quando ha alzato le lenzuola del letto ha trovato un dildo fosforescente, probabilmente dimenticato lì da una donna o da una coppia particolarmente focosa.

