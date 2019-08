Morto Franco Columbu, campione di culturismo

È morto Franco Columbu, 78 anni, l’ex campione di culturismo e attore originario di Ollolai (Nuoro), ma da sempre residente a Los Angeles, negli Stati Uniti. Franco Colombu è morto nel primo pomeriggio dopo aver accusato un malore mentre faceva il bagno nelle acque di San Teodoro, sulla costa nord orientale della Sardegna. Culturista di fama mondiale e amico di Arnold Schwarzenegger, Columbu era in vacanza in Sardegna.

La tragedia è avvenuta intorno alle 14. Columbu è stato subito soccorso e trasportato con l’elisoccorso all’ospedale di Olbia, dove però è morto appena giunto al Pronto Soccorso. Inutili le manovre di rianimazione del personale del 118, sia a terra che a bordo dell’elicottero, per l’ex culturista non c’è stato niente da fare.

Da quando arrivò in America nel 1969, Columbo venne considerato l’uomo più forte al mondo: conquistò vari titoli di powerlifting, segnando anche dei primati mondiali, e si esibiva in pubblico sollevando veicoli mentre qualcuno sostituiva una ruota, con il sollevamento di pesi maggiori di 317,5 kg (700 lb) e con la classica esplosione della borsa dell’acqua calda con il solo fiato che aveva nei polmoni.

In aggiunta al successo da atleta, Columbu, morto oggi e molto vicino a Schwarznegger, ha anche intrapreso la carriera cinematografica. Spesso in produzioni di secondo livello. E sempre con brevi apparizioni al fianco di Schwarzenegger in Pumping Iron (documentario sul culturismo), Conan il barbaro, Terminator e L’implacabile (The Running Man). Fu protagonista del film Un poliziotto sull’isola (Beretta’s Island) e apparve anche in alcune pubblicità.

