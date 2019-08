Miami Beach, il film di Carlo Vanzina: trama, cast e streaming

Carlo Vanzina è stato un importante cineasta italiano, le sue commedie hanno incantato tantissimi italiani, motivo per cui è sempre un piacere gustarsele sul piccolo schermo, seduti comodamente da casa. Miami Beach è uno di questi. Il film è del 2016 e può contare su un cast ricchissimo che ha portato al cinema i volti più amati del grande schermo.

Distribuito da 01 Distribution e scritto da Carlo ed Enrico Vanzina, il film dura 88 minuti.

Vediamo di cosa parla, qual è la trama, il cast e dove vederlo in streaming.

Miami Beach film | Trama

Miami è la meta più ambita dai giovani italiani ed è proprio nella calda città del Florida che finiscono per studiare all’Università Luca e Valentina. Il primo è romano ed è figlio di Giovanni, la seconda è di Milano ed è figlia di Olivia.

Durante il viaggio in aereo da Roma a Miami, Olivia e Giovanni sono impegnati in una brusca litigata. I loro figli non sanno che si ritroveranno insieme alla stessa università. Ma, nonostante l’odio reciproco tra i due genitori, tra i ragazzi nasce un’intesa romantica.

A Miami però arriva anche Giulia, con le sue amiche coetanee. A 17 anni, le ragazze vogliono assistere al famoso concerto dei deejay più famosi al mondo. L’unico problema, oltre all’età, è che Giulia avrebbe dovuto trascorrere le vacanze con suo padre Lorenzo e invece è scappata lasciandolo solo all’aeroporto, diretta a Miami.

Così Lorenzo parte per la città del Florida intenzionato a recuperare la figlia indisciplinata, ma non sa dove si trova e lui non parla neanche l’inglese. Ad aiutarlo sarà un giovane perdigiorno italiano, Bobo, uno studente fuoricorso.

Giulia nel frattempo conosce e s’innamora di Filippo, più grande di lei che nella vita fa l’immobiliarista e al quale piace il gentilsesso più del dovuto, una storia che nasce già con una condanna sulle spalle.

Miami Beach film | Cast

Il cast può contare su tantissimi volti del cinema. Partiamo da Ricky Memphis che in questo film interpreta l’apprensivo Lorenzo, il padre di Giulia. Max Tortora invece interpreta Giovanni, che litigherà furiosamente con la compagna, Olivia.

Giampaolo Morelli interpreta lo scansafatiche Filippo, Paola Minaccioni interpreta Paola, Emanuele Propizio si cala nelle vesti di Bobo, Neva Leoni interpreta la ribelle Giulia e Filippo Laganà interpreta Luca.

Infine abbiamo Mariela Garriga che interpreta Carmen, Nina Strauss e Camilla Tedeschi.

Miami Beach film | Streaming

Ma dove vedere Miami Beach? Il film viene proposto in prima serata su Rai 3 venerdì 30 agosto 2019. Chi vuole invece seguirlo in diretta streaming può farlo tramite RaiPlay, la piattaforma che permette all’utente di usufruire dei contenuti Rai in modo gratuito (previa registrazione) collegandosi tramite pc, smartphone e tablet.