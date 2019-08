Morta la figlia di Luis Enrique, il commovente messaggio di Francesco Totti

Morta la figlia di Luis Enrique: il messaggio di Francesco Totti su Instagram

Xana, la figlia dell’ex allenatore della Roma e della Spagna Luis Enrique, è morta per un cancro alle ossa a soli 9 anni. Francesco Totti, ex capitano storico della squadra giallorossa ai tempi della guida del tecnico Enrique, ha voluto lasciare un messaggio per la piccola.

“Non ci sono parole… Riposa in pace piccola stella🙏🙏🙏”. Questo il messaggio con cui Totti ricorda la figlia di Luis Enrique.

La piccola è deceduta ieri, giovedì 29 agosto, dopo una battaglia contro l’osteosarcoma durata cinque mesi. A comunicare la tragica notizia è stato lo stesso Luis Enrique attraverso il suo profilo Twitter.

“Nostra figlia Xana – si legge nel tweet – è morta questo pomeriggio all’età di 9 anni dopo aver combattuto per 5 mesi contro un tumore alle ossa”.

“Ringraziamo tutti per i messaggi ricevuti durante questi mesi. Grazie anche al personale degli ospedali di Sant Joan de Deu e Sant Pau per le sue dedizioni e le cure, ai medici, infermieri e tutti i volontari”.

E aveva concluso: “Ci mancherai tanto però ti ricorderemo ogni giorno delle nostre vite con la speranza che in futuro ci incontreremo di nuovo. Sarai la stella che guiderà la nostra famiglia. Riposa Xanita”.

