Irina Shayk hot su Instagram

La modella russa Irina Shayk pubblica un breve video su Instagram in cui si mostra hot in giardino, come se fosse su una passerella. La topmodel ironizza sulla manciata di secondi di video che posta sui social e, accanto alla sua camminata suadente e perfetta, scrive: “Walking into the weekend like..”.

Cammina svelta e sicura verso il prossimo fine settimana, Irina Shayk, e si lascia alle spalle tutte le voci e le chiacchiere che hanno accompagnato la sua vita negli ultimi mesi. Dopo la fine della storia d’amore con Bradley Cooper, la topmodel russa è finita sotto ai riflettori ancor più di prima.

Orfana, viveva con 40 euro a settimana: Irina Shayk e la sua commovente storia di riscatto

Il mondo (del gossip) intero ha cercato per mesi di capire cosa ci fosse alla base della rottura improvvisa tra i due, senza venirne a capo. Per ora.

Ma a giudicare da quanto vediamo sui suoi canali social, Irina sembra essere decisa a lasciarsi alle spalle tutto. Guarda avanti, la modella e lo fa nella speranza di ritrovare la serenità. Scorrendo il suo feed di Instagram la vediamo impegnatissima a lavoro o in compagnia di amici.

Non sembra esserci l’ombra di un nuovo amore nella vita della modella russa. Dopo quattro lunghi anni vissuti al fianco di Bradley Cooper, Irina Shayk ha deciso di prendersi una pausa dagli uomini, dedicandosi alla figlia di due anni.

La prima intervista di Irina Shayk dopo la rottura con Bradley Cooper: “Lady Gaga? Ecco la mia verità”

Alcune fonti vicine alla donna hanno rivelato che la topmodel avrebbe sofferto profondamente per via della rottura con Bradley: “Irina ha tanto da dire su Bradley, lui l’ha ferita profondamente e ora lei cerca vendetta”.

Un insider ha rivelato che nella rottura c’entrerebbero anche le voci della presunta relazione tra Bradley e Lady Gaga. La storia tra l’attore e la popstar sarebbe iniziata sul set del film A Star Is Born, diretto proprio da Bradley: “Irina non è riuscita a fidarsi di Bradley”, sostengono in molti.

Ora è arrivato il momento di voltare pagina. Con spensieratezza e ironia, come si vede nel video.

“Irina Shayk furibonda con Bradley Cooper”