In punta di piedi con la morte, il film: trama, cast e streaming

In punta di piedi con la morte, in lingua originale intitolato Nanny Killer, è un film del 2018 diretto da Jeff Hare, regista conosciuto per aver diretto film come Il volto biondo della pazzia, Bitter/Sweet e Un amante tradito (tutti prodotti per la televisione).

Il film è un thriller che racconta la storia di una studentessa alle prese con il babysitting.

Vediamo insieme di cosa parla, qual è il cast e dove vederlo in tv.

In punta di piedi con la morte film | Trama

Kate è una studentessa universitaria che ha bisogno di un lavoro estivo per far fronte alle sue spese, motivo per cui finisce per fare la babysitter in una villa fuori città.

La ragazza dovrà badare a due bambini orfani di madre, mentre il padre è costantemente in giro per il mondo a causa del suo lavoro. Kate non ha esperienza in merito, ma ha disperatamente bisogno di quel lavoro e la famiglia è benestante, non si fa mancare neppure la governante, la signora Grey.

Kate conosce dapprima Rose, una bambina carina che ha un debole per i disegni inquietanti. E poi conosce Jack. Il ragazzino è tornato prima dal collegio perché ha spinto qualcuno giù per le scale. Dal primo momento, Kate capisce che in lui c’è qualcosa che non va, il suo animo è troppo irrequieto e tormentato per la sua età.

Mentre la signora Grey stravede per il ragazzino, Kate inizia ad avere paura, soprattutto perché Jack adora mettere in piedi scherzi terrificanti tutti per lei.

Così la ragazza inizia a indagare e scoprirà un filmato della madre defunta che confessa la sua preoccupazione per la piccola Rose e tormento per il figlio maggiore, Jack.

Quello che cela Jack è un oscuro segreto e riguarda anche la signora Grey.

In punta di piedi con la morte film | Cast

Chi fa parte del cast di In punta di piedi con la morte? Vediamo come protagonista Morgan Obenreder, nelle vesti dell’ingenua Kate. L’attrice ha recitato in alcune serie tv come Bones, See Dad Run, NCSi e The Young and the Restless.

Al suo fianco vediamo David Rees Snell, Danielle Bisutti, Tucker Meek, Violet Hicks, Bruce Katzman, Elizabeth Leiner, Monica Young, Caroline Kwan e Caryn Richman.

In punta di piedi con la morte film | Streaming

Ma dove vedere il film? In tv viene mandato in onda venerdì 30 agosto 2019 su Rai 2, il secondo canale della Rai disponibile al tasto 2 del telecomando del digitale terrestre.

Chi vuole seguirlo in diretta streaming può invece collegarsi a RaiPlay, la piattaforma che consente di usufruire dei prodotti Rai tramite smartphone, tablet e pc.