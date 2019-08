L’attivista svedese per il clima Greta Thunberg è appena arrivata a New York dopo la traversata oceanica a bordo della barca a vela Malizia II di Pierre Casiraghi. La paladina del movimento green Fridays for Future si trova negli Stati Uniti proprio per partecipare al summit dell’Onu sulle emissioni zero in programma il 23 settembre.

Greta Thunberg aveva scelto la barca come mezzo di trasporto per raggiungere proprio per evitare di prendere l’aereo, tra i mezzi di trasporto più inquinanti. Ma nonostante la nobile impresa, anche questa volta gli haters hanno trovato il modo di andarle contro.

Questa volta sotto accusa è la bottiglia di plastica che compare in una foto che ritrae Greta Thunberg a bordo della barca a vela. Lo scatto è stato fatta circolare puntando il dito sulla presunta ipocrisia della ragazzina.

Nella foto pubblicata dalla giovane attivista su Instagram, si nota sullo sfondo una bottiglia d’acqua di plastica in bella vista. Per gli utenti quella bottiglia è la prova della presunta incoerenza di Greta Thunberg. Proprio lei che più volte ha esortato l’utilizzo delle borracce in alluminio per ridurre il più possibile il consumo di plastica, è scivolata proprio su una bottiglia.

Ma non è la prima volta che Greta finisce nel mirino delle critiche per la plastica, lo scorso marzo infatti, in occasione del Global Strike promosso proprio dalla giovane attivista di Stoccolma, circolava una foto in cui consumava un pasto sul treno. Davanti a sé, sul tavolinetto, la ragazzina aveva del pancarrè conservato nelle classiche confezioni di plastica e altri prodotti, anch’essi confezionati.

Greta nel mirino degli haters per una foto in cui mangia cibo confezionato nella plastica

Questa volta Greta Thunberg è sotto accusa per la bottiglia di plastica. “Ehi, Greta. La tua acqua è imbottigliata nella plastica! Da noi in Italia si dice ‘parla, parla’” si legge tra i commenti sotto la foto. “Perché sullo sfondo c’è quell’oggetto?” scrive un altro. E ancora: “Cosa ci fa lì la plastica? Assurdo!”.

Greta Thunberg e la bottiglia di plastica: la foto sotto accusa pubblicata su Instagram

Greta Thunberg replica agli haters: “Mi attaccano? Buon segno, vuol dire che mi temono”