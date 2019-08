Governo news: le ultime notizie di oggi

GOVERNO NEWS – Ecco le ultime news di oggi, venerdì 30 agosto, sul governo e la situazione politica italiana. Il premier dimissionario Giuseppe Conte, ricevuto l’incarico dal presidente della Repubblica Setgio Mattarella per un “bis” con M5s e Pd, tiene le sue personali consultazioni a Montecitorio

Giuseppe Conte termina oggi, 30 agosto, il giro di consultazioni-sprint, incontrando le delegazioni di Fdi, Pd, Fi, e M5s. Andrà anche la Lega, ma senza Salvini che lancia una manifestazione contro il nuovo governo il 19 ottobre a Roma. L’iniziativa però divide il centrodestra: Fdi in piazza il giorno della fiducia, ma Fi è fredda.

CRISI DI GOVERNO, LA DIRETTA LIVE

Qui di seguito tutte le ultime news di oggi, venerdì 30 agosto, sul governo in diretta LIVE con aggiornamenti in tempo reale.

ore 9,30: Il governatore della Lombardia Fontana: “Preoccupato dal governo, è contro autonomie” – Il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana si dice “un po’ preoccupato” per il nuovo governo giallo-rosso. “Già governare l’Italia non è facilissimo, e questi sono due partiti confusi al loro interno e contraddittori su tutto. Non c’è argomento su cui sono d’accordo, a parte far fuori la Lega. Ma il mio timore maggiore è legato alle sorti dell’autonomia. Il Pd è un partito centralista. Fin dalla Costituente, quando si chiamava ancora Pci. Nel ’46 c’era solo la Dc che voleva l’autonomia. Il Movimento 5 Stelle ha cercato d’impostare il problema nel modo più inverecondo. Con interventi imbarazzanti hanno inventato una contrapposizione tra Nord e Sud che non esiste, costruita su una montagna di bugie. Siamo noi i portatori di coesione. Sono indignato dalla finta contrapposizione che si sono inventati tra ricchi e poveri, tra Nord e Sud. L’autonomia serve a far crescere il Paese tutto insieme”.

ore 9,00 – Misiani (Pd): “Il taglio dei parlamentari si farà, è nell’accordo di governo”. Secondo Antonio Misiani, del Partito democratico, l’accordo di governo prevede di calendarizzare il prima possibile il voto sul disegno di legge sul taglio dei parlamentari e di “lavorare per poi rafforzare le garanzie costituzionali e una serie di elementi ulteriori che noi abbiamo chiesto di inserire nel programma di governo”. Lo ha detto ad Agorà Estate su Rai Tre.

8,30 – Renzi al Messaggero: “Incoraggianti le prime dichiarazioni di Conte, arriveremo al 2023”. – Matteo Renzi ha rilasciato un’intervista al Messaggero, in cui spiega che il governo ha potenzialmente un ampio orizzonte. “Non potremo mai votare la fiducia a un governo che aumenta l’Iva o che fa passi indietro sulla lotta all’evasione fiscale. In questo senso trovo incoraggianti le prime dichiarazioni di Conte: non dimentichiamo che la procedura di infrazione europea è stata salvata grazie alla nostra fatturazione elettronica. L’Italia è ferma, rimettiamoci a correre”, ha detto l’ex premier. “A mio giudizio la legislatura arriverà al 2023. Che ci arrivi questo governo dipenderà dalla qualità dei ministri che saranno scelti. Mi auguro che il premier voglia scegliere i migliori, mettendo in sicurezza soprattutto i dicasteri più delicati a cominciare da Viminale e Tesoro. Salvini aizzerà le piazze contro il governo e al Viminale ci vogliono nervi saldi e un ministro degno di questo nome”.

La giornata di ieri

La trattativa tra Movimento 5 Stelle e Pd, iniziata dopo la crisi di governo provocata dalla Lega di Matteo Salvini, si è conclusa, ieri, giovedì 29 agosto, con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella che, al termine del secondo giro di Consultazioni, ha conferito l’incarico a Giuseppe Conte, premier dimissionario dopo lo strappo con il Carroccio. Il presidente del Consiglio dovrà provare a formare un nuovo esecutivo, il “Conte bis” che dovrà conquistare una nuova maggioranza in Parlamento, dopo aver ricevuto l’ok del Quirinale. Per questo Conte, che ha accettato con riserva il mandato, sta tenendo le sue personali consultazioni con i gruppi parlamentari. “Non sarà un governo ‘contro’ ma un governo ‘per’. Per modernizzare il Paese e per i cittadini. Realizzerò un governo nel segno della novità: è quello che richiedono anche le forze politiche”, ha detto Conte al Quirinale subito dopo il colloquio col capo dello Stato. Intanto, dal centrodestra, i leader della Lega Matteo Salvini e di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni vogliono trasportare la crisi di governo in piazza, annunciando manifestazioni contro il governo M5s Pd, quello che hanno definito “ribaltone”.

Crisi di governo: il riassunto della giornata di ieri

I commenti di TPI: