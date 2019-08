Gossip news: le ultime notizie di oggi 30 agosto 2019

Elisa Isoradi e lo scatto hot su Instagram

La ex fidanzata di Matteo Salvini pubblica una foto sui social e cita la grande Anna Magnani. Lo scatto in sé mostra la conduttrice de La Prova del Cuoco in una posa molto sensuale, con una camicetta sbottonata che lascia intravedere il seno.

La Isoardi appare naturale, con un filo di trucco e la bocca socchiusa. Accanto alla foto, la donna presentatrice Rai scrive: “Ci sono, mi piace vederle, parlano di me, delle mie gioie e dei dolori… Anna Magnani diceva: ‘Lasciami tutte le rughe, non me ne togliere nemmeno una. Ci ho messo una vita a farmele venire’. Buona notte ragazzi”.

Parla delle sue rughe, Elisa Isoardi, che a 36 anni, inizia a vedere sulla pelle i segni dell’età. In realtà molti utenti fanno notare alla presentatrice di Rai 1 che il suo viso non sembra affatto accusare il tempo che passa.

“Bellissima, cosa si è perso Salvini!”, scrive qualcuno sotto al post di Elisa Isoardi, che con il leader della Lega ha avuto una relazione ci circa quattro anni, finita nell’ottobre del 2018. E ancora: “Ma di quali rughe parli, non ne hai”. Qui l’articolo completo.

Chiara Ferragni insultata per il video con Leone

La fashion blogger ha pubblicato un video del ritorno a casa del figlio Leone, dopo qualche giorno di distanza. Al ritorno dalla lunga vacanza a Ibiza, l’infuencer è partita per lavoro per New York, mentre il piccolo è rimasto in compagnia della nonna Marina.

Il 29 agosto mamma e figlio si sono incontrati di nuovo a Milano e Chiara Ferragni ha immortalato il momento del ritorno a casa di Leone. Ma molti utenti non hanno gradito il gesto della influencer di pubblicare il video in questione. In tanti l’hanno insultata: “Invece di stare con il cellulare in mano, potresti abbracciare tuo figlio”, ha scritto qualcuno. “Se il primo pensiero quando rivedi tuo figlio è fare un video siamo messi davvero male”, un altro commento sotto al post. Qui l’articolo completo.

Vanessa Incontrada in vacanza all’Isola d’Elba

L’attrice e presentatrice Vanessa Incontrada è stata pizzicata in vacanza all’Isola d’Elba con la famiglia. L’attrice si rilassa in spiaggia e il settimanale Gente la immortala mentre si diverte in mare alle prese con sport d’acqua e a giocare con i figli.

Intanto, la bellissima Vanessa Incontrada – spesso al centro di polemiche per qualche “chilo di troppo” secondo qualcuno – si mostra in tutto il suo splendore, senza trucco e con un costume bianco intero che mette in risalto la sua bellezza.